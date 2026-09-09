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Prensa uruguaya elogió a Cienciano previo partido ante Montevideo City por Sudamericana: "Fuerte"
Cienciano se enfrentará ante Montevideo City por los cuartos de final de la Copa Sudamericana y la prensa uruguaya sorprendió al destacar el rendimiento de los cusqueños.
Cienciano y Montevideo City protagonizarán uno de los partidos más emocionantes por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El ‘Papá’ buscará un resultado positivo que los encamine a las semifinales y seguir firme en su lucha por el título. En la previa, la prensa uruguaya destacó el gran rendimiento del cuadro imperial en el torneo.
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Prensa uruguaya elogió a Cienciano previo partido ante Montevideo City
Conscientes de que será un enfrentamiento de primer nivel, el portal uruguayo ‘El Observador’ analizó el presente de ambos elencos de cara al partido en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y no dudó en destacar el camino de Cienciano en la competencia.
En concreto, resaltaron el gran impulso anímico que significó eliminar a Lanús en los playoffs, sobre todo al tratarse del vigente campeón. Asimismo, al referirse a la goleada sobre Botafogo, calificaron el resultado como una victoria “histórica”.
Prensa uruguaya elogió el desempeño de Cienciano en la Copa Sudamericana
“El equipo peruano, dirigido por Horacio Melgarejo, llega con un fuerte envión anímico tras eliminar al vigente campeón, Lanús, y golear históricamente a Botafogo de Brasil por 6-1 en la altura de Cusco durante los octavos de final. El conjunto imperial busca repetir la hazaña de 2003, año en el que se coronó campeón del torneo”, mencionaron en su publicación.
Del mismo modo, advirtieron a Montevideo City para el duelo, ya que el ‘Papá’ tiene como principal objetivo realizar una nueva campaña histórica en la Sudamericana, por lo que están ilusionados con superar esta llave y soñar con sumar una nueva estrella internacional.
Cienciano tendrá la baja de un futbolista ante Montevideo City
El DT Horacio Melgarejo deberá modificar su esquema para afrontar la ausencia de Gerson Barreto, quien no formará parte de la nómina de convocados para el encuentro de ida frente a Montevideo City. El mediocampista quedará al margen de este compromiso por una suspensión derivada de la acumulación de tarjetas amarillas.
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