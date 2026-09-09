0
EN VIVO
Palmeiras vs Liga de Quito por Copa Libertadores

Prensa uruguaya elogió a Cienciano previo partido ante Montevideo City por Sudamericana: "Fuerte"

Cienciano se enfrentará ante Montevideo City por los cuartos de final de la Copa Sudamericana y la prensa uruguaya sorprendió al destacar el rendimiento de los cusqueños.

Angel Curo
Prensa uruguaya elogió a Cienciano previo partido ante Montevideo City por Sudamericana
Prensa uruguaya elogió a Cienciano previo partido ante Montevideo City por Sudamericana | Composición: Líbero
COMPARTIR

Cienciano y Montevideo City protagonizarán uno de los partidos más emocionantes por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El ‘Papá’ buscará un resultado positivo que los encamine a las semifinales y seguir firme en su lucha por el título. En la previa, la prensa uruguaya destacó el gran rendimiento del cuadro imperial en el torneo.

Conoce a qué hora y dónde ver el partido de Cienciano vs Montevideo City por Copa Sudamericana.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Cienciano vs Montevideo City y en qué canal ver partido de Copa Sudamericana?

Prensa uruguaya elogió a Cienciano previo partido ante Montevideo City

Conscientes de que será un enfrentamiento de primer nivel, el portal uruguayo ‘El Observador’ analizó el presente de ambos elencos de cara al partido en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y no dudó en destacar el camino de Cienciano en la competencia.

En concreto, resaltaron el gran impulso anímico que significó eliminar a Lanús en los playoffs, sobre todo al tratarse del vigente campeón. Asimismo, al referirse a la goleada sobre Botafogo, calificaron el resultado como una victoria “histórica”.

Cienciano, Copa Sudamericana 2026

Prensa uruguaya elogió el desempeño de Cienciano en la Copa Sudamericana

El equipo peruano, dirigido por Horacio Melgarejo, llega con un fuerte envión anímico tras eliminar al vigente campeón, Lanús, y golear históricamente a Botafogo de Brasil por 6-1 en la altura de Cusco durante los octavos de final. El conjunto imperial busca repetir la hazaña de 2003, año en el que se coronó campeón del torneo”, mencionaron en su publicación.

Del mismo modo, advirtieron a Montevideo City para el duelo, ya que el ‘Papá’ tiene como principal objetivo realizar una nueva campaña histórica en la Sudamericana, por lo que están ilusionados con superar esta llave y soñar con sumar una nueva estrella internacional.

Cienciano tendrá la baja de un futbolista ante Montevideo City

El DT Horacio Melgarejo deberá modificar su esquema para afrontar la ausencia de Gerson Barreto, quien no formará parte de la nómina de convocados para el encuentro de ida frente a Montevideo City. El mediocampista quedará al margen de este compromiso por una suspensión derivada de la acumulación de tarjetas amarillas.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Alineaciones Cienciano vs Montevideo City: el potente once de Melgarejo para ganar en Copa Sudamericana

  2. Palmeiras vs. Liga de Quito EN VIVO por ESPN: transmisión del partido

  3. Fixture de la Champions League: tabla de posiciones y resultados de la primera fecha

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano