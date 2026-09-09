Carlos Garcés, figura de Cienciano, dio rotundo calificativo a Montevideo City: "Respetable"

Cienciano se alista para plantarle cara a Montevideo City por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El 'Papá' hará de local en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y tendrá la obligación de vencer para encaminar su clasificación. Previo a este enfrentamiento, Carlos Garcés salió al frente y sorprendió con su opinión sobre la escuadra uruguaya.

Carlos Garcés dio rotundo calificativo a Montevideo City

El cuadro imperial sabe que necesita sacar una ventaja importante para seguir soñando con llegar a la final del torneo continental. Por ello, durante una conversación con 'Radio Ovación', le consultaron a Carlos Garcés sobre sus sensaciones de enfrentar a Montevideo City.

Ante ello, el artillero remarcó que Cienciano buscará mantener su estilo de juego en este partido y apelará a su agresividad para poner el marcador a su favor. Sin embargo, Garcés no dejó pasar la oportunidad de elogiar a la escuadra uruguaya tras la gran campaña que han realizado, por lo que saldrán al campo dándoles el respeto que merecen.

Cienciano llegó a los cuartos de final tras golear a Botafogo en el marcador global.

“Hay cosas que no debemos cambiar nosotros y, sobre todo, es la forma de jugar. Tenemos una idea clara de juego, somos un equipo muy agresivo y efectivo y eso no debemos cambiarlo. Lo tenemos en mente y todos pensamos lo mismo. Después, sentimos que el partido será diferente. Ellos también tienen mérito de estar donde están. Es un rival respetable, pero nos enfocaremos en lo que podemos hacer nosotros”, sostuvo.

No obstante, el atacante de 36 años subrayó que Cienciano se centrará en obtener un resultado favorable y en concentrarse por completo en su propio rendimiento para perjudicar a su rival.

Cienciano no contará con Gerson Barreto ante Montevideo City

Se confirmó que Gerson Barreto no integrará la lista de convocados para el duelo de ida ante Montevideo City. El volante se ausentará de este partido debido a una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.