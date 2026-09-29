0
PREVIA
Perú vs México por amistoso
ANTESALA
España vs Croacia por Nations League

La reacción de la prensa mexicana al duro presente que vive la selección peruana: "Vive una reconstrucción"

Previo a lo que será el duelo contra Perú, la prensa mexicana reaccionó al presente que vive la Bicolor bajo el mando de Mano Menezes.

Antonio Vidal
La reacción de la prensa mexicana al duro presente que vive la selección peruana. Foto: composición Líbero
La reacción de la prensa mexicana al duro presente que vive la selección peruana. Foto: composición Líbero
COMPARTIR

La Selección Peruana afrontará ante México un nuevo reto dentro del proceso liderado por Mano Menezes. La Bicolor llega al encuentro con expectativa por las modificaciones que viene implementando el técnico brasileño y con la necesidad de mostrar una reacción luego de la reciente derrota frente a Estados Unidos. En la previa, medios mexicanos calificaron a Perú como un equipo que atraviesa una etapa de reconstrucción, especialmente tras quedar fuera del Mundial 2026.

Mano Menezes tuvo contundentes palabras sobre recambio en la selección. Foto: composición Líbero/Movistar Deportes

PUEDES VER: Menezes tuvo contundentes palabras sobre recambio en la selección: "No vine a reformular el fútbol peruano"

Así fue la reacción de la prensa mexicana al duro presente que vive la selección peruana

El medio mexicano Récord realizó un análisis sobre la situación de la Bicolor y señaló que el combinado peruano atraviesa un proceso de reconstrucción, luego de quedar fuera de la pelea por un lugar en el reciente Mundial. “Por su parte, Perú vive una reconstrucción después de quedar fuera de la Copa del Mundo 2026 y recientemente, cayendo por goleada 4 a 1 ante Estados Unidos. Ante México llega con la ilusión de mostrar su mejor futbol y en busca de respuestas que lo lleven a su mejor momento”, fue la critica del medio.

Además, consideraron que este duelo será muy importante para ambos elencos por los proyectos que tienen para el futuro. “Este será un partido muy importante para ambos, ya que de conseguir el triunfo estarían estableciendo cada vez más su proyecto deportivo de cara al futuro”.

El medio Récord analizó el presente de la selección peruana

El medio Récord analizó el presente de la selección peruana

Por su parte, el reconocido medio TUDN se animó a analizar la caída que ha tenido la Bicolor en el ranking de la FIFA dejando profundos comentarios. “Las principales razones del desplome peruano en el Ranking FIFA han sido los resultados que ha cosechado los últimos años en competencias internacionales como las eliminatorias mundialistas”.

Perú no logró clasificar a las últimas dos Copas del Mundo y en su intento por llegar al Mundial 2026 fue penúltimo de la Conmebol con 12 puntos, mientras que en la Copa América 2024 fue último del Grupo A y se fue sin victorias”, señalaron.

Fue parte del análisis de TUDN

Fue parte del análisis de TUDN

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Héctor Cúper tomó determinante postura tras cuestionamientos por su continuidad en Universitario

  2. Alineaciones Perú vs México: el once de Mano Menezes para el amistoso de fecha FIFA

Notas Recomendadas

Ofertas

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano