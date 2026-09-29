La reacción de la prensa mexicana al duro presente que vive la selección peruana: "Vive una reconstrucción"

La Selección Peruana afrontará ante México un nuevo reto dentro del proceso liderado por Mano Menezes. La Bicolor llega al encuentro con expectativa por las modificaciones que viene implementando el técnico brasileño y con la necesidad de mostrar una reacción luego de la reciente derrota frente a Estados Unidos. En la previa, medios mexicanos calificaron a Perú como un equipo que atraviesa una etapa de reconstrucción, especialmente tras quedar fuera del Mundial 2026.

Así fue la reacción de la prensa mexicana al duro presente que vive la selección peruana

El medio mexicano Récord realizó un análisis sobre la situación de la Bicolor y señaló que el combinado peruano atraviesa un proceso de reconstrucción, luego de quedar fuera de la pelea por un lugar en el reciente Mundial. “Por su parte, Perú vive una reconstrucción después de quedar fuera de la Copa del Mundo 2026 y recientemente, cayendo por goleada 4 a 1 ante Estados Unidos. Ante México llega con la ilusión de mostrar su mejor futbol y en busca de respuestas que lo lleven a su mejor momento”, fue la critica del medio.

Además, consideraron que este duelo será muy importante para ambos elencos por los proyectos que tienen para el futuro. “Este será un partido muy importante para ambos, ya que de conseguir el triunfo estarían estableciendo cada vez más su proyecto deportivo de cara al futuro”.

El medio Récord analizó el presente de la selección peruana

Por su parte, el reconocido medio TUDN se animó a analizar la caída que ha tenido la Bicolor en el ranking de la FIFA dejando profundos comentarios. “Las principales razones del desplome peruano en el Ranking FIFA han sido los resultados que ha cosechado los últimos años en competencias internacionales como las eliminatorias mundialistas”.

“Perú no logró clasificar a las últimas dos Copas del Mundo y en su intento por llegar al Mundial 2026 fue penúltimo de la Conmebol con 12 puntos, mientras que en la Copa América 2024 fue último del Grupo A y se fue sin victorias”, señalaron.