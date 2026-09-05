DT de Montevideo City Torque reveló su gran problema para vencer a Cienciano: "Creo que Montes nada más"

Montevideo City Torque visitará el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco para vencer a Cienciano por el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Previo a este encuentro, el técnico del cuadro uruguayo, Marcelo Méndez, salió al frente para revelar su gran problema para derrotar al cuadro peruano en la altura.

Marcelo Méndez, técnico de Montevideo City Torque, reveló su problema para derrotar a Cienciano en la altura

En conversación con el programa 'De fútbol se habla así' de DSports, Méndez fue consultado sobre el partido que sostendrá su equipo, Montevideo City, ante Cienciano en el Cusco, una ciudad de altura en donde no cualquiera ha logrado un buen resultado en la presente Sudamericana.

Según reveló el director técnico del cuadro uruguayo, su equipo cuenta con un gran problema que tendrá que soportar si desea vencer u obtener un buen resultado ante el cuadro incaico en la ciudad imperial.

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Marcelo Méndez, técnico de Montevideo City Torque, reveló que solo Gonzalo Montes tiene experiencia de haber jugado en altura al haber estado en Querétaro de México; sin embargo, los demás jugadores del club no tienen esa experiencia y puede ser un gran punto negativo.

“Son pocos los jugadores del plantel que tienen la experiencia de jugar en la altura, creo que Montes nada más, pero también le queremos quitar trascendencia a esto. Sabemos que es algo que sucede, no lo podemos evitar y hay que convivir con esa sensación de ahogo, pero sabemos que fueron equipos uruguayos y les fue bien. Hay que confiar en lo que podamos hacer nosotros”, afirmó el entrenador.

¿A qué hora y dónde ver Cienciano vs Montevideo City Torque por Copa Sudamericana?

Cienciano y Montevideo City Torque se enfrentarán el 10 de septiembre a las 7.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Este encuentro se podrá ver por DSports.