Conmebol sancionó a Cienciano tras su histórica clasificación ante Botafogo por Copa Sudamericana

Cienciano atraviesa uno de los momentos más importantes de su temporada. El cuadro cusqueño logró eliminar a Botafogo y consiguió su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, una campaña que ha despertado la ilusión de sus hinchas y volvió a colocar al 'Papá' entre los protagonistas del fútbol continental.

Sin embargo, mientras el club vive esta histórica clasificación, una resolución publicada por la Conmebol trajo una noticia inesperada para la institución imperial. El organismo sudamericano decidió imponer una sanción económica a Cienciano por infracciones registradas durante el partido de ida de la serie frente al conjunto brasileño.

La decisión está relacionada con dos aspectos vinculados a la organización y seguridad del encuentro disputado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde el equipo peruano consiguió una contundente victoria por 6-1 ante Botafogo.

¿Por qué Conmebol sancionó a Cienciano?

De acuerdo con la resolución de la Unidad Disciplinaria de Conmebol, Cienciano infringió disposiciones establecidas en el Manual de Clubes de la Copa Sudamericana 2026 y en el Reglamento de Seguridad del organismo. La primera observación está vinculada a las condiciones de la tribuna de prensa. El reglamento establece una serie de requisitos para garantizar espacios adecuados para los medios acreditados, incluyendo condiciones de ubicación, visibilidad, iluminación y conectividad.

Por esta infracción, Conmebol decidió imponer al club cusqueño una multa de 5.000 dólares. Además, la resolución establece que el monto será descontado automáticamente de los ingresos que Cienciano tenga pendientes de recibir por conceptos vinculados a derechos de televisión o patrocinio.

Resolución de la Conmebol contra Cienciano por Copa Sudamericana.

La segunda decisión de Conmebol contra Cienciano

La resolución también hace referencia al artículo 41 del Reglamento de Seguridad de Conmebol. En este caso, la observación está relacionada con las medidas de seguridad y los perímetros externos establecidos alrededor del estadio para garantizar una zona controlada durante los partidos internacionales.

Por esta segunda infracción, el organismo no impuso una nueva multa económica, pero sí emitió una advertencia formal al club peruano. Conmebol dejó claro que una eventual reincidencia en infracciones de naturaleza similar podría traer consecuencias disciplinarias más severas para Cienciano.

Cienciano busca dejar atrás la sanción y seguir haciendo historia

Pese al contratiempo administrativo, la atención de Cienciano está centrada en lo que viene dentro de la Copa Sudamericana. La clasificación a los cuartos de final representa un importante logro deportivo y también económico para el cuadro cusqueño, que sigue ampliando su recorrido internacional.

Cienciano clasificó a cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Tras eliminar a Botafogo, el 'Papá' aseguró su presencia entre los ocho mejores equipos del torneo y continuará luchando por mantener vivo el sueño continental. De acuerdo con los premios reportados para su campaña, el club ya ha acumulado importantes ingresos por sus avances en la competición.