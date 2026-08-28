Asistente de Cienciano reveló que apuntan a salir campeón de la Copa Sudamericana: "Es el objetivo"

Cienciano está viviendo un sueño. Luego de mucho tiempo, el cuadro cusqueño ha vuelto a ser protagonista en el plano internacional y en los próximos días disputará los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Luego de eliminar a Lanús y Botafogo, el equipo dirigido por Horacio Melgarejo se siente en la capacidad de volver a levantar este trofeo tal como sucedió en 2003.

En diálogo con el programa 'Denganche', Cristian Ruggeri, asistente técnico de Melgarejo y sobrino del excampeón del mundo Óscar Ruggeri, conversó sobre su relación con el estratega, su vínculo familiar y los objetivos que se han trazado en torno a la Copa Sudamericana.

“Horacio Melgarejo es una excelente persona. En la primera llamada que tuvimos, cuando me iba a sumar a ADT, me dijo: ‘No te conozco, pero lo único que te pido es que no digas las mismas boludeces que dice tu tío (Óscar) por televisión”, empezó diciendo Ruggeri.

Luego, se refirió al apoyo que viene recibiendo por parte del exdefensor: “Óscar, mi tío, está feliz por el momento que atraviesa Cienciano. Mira todos los partidos. Sigue el día a día, habla con el cuerpo técnico. Le encantó la camiseta que le entregó el club”.

Incluso, reveló que el campeón del mundo con Argentina en México 86 le prometió que lo acompañará en caso de que lleguen a clasificar a la final del torneo internacional: “Le dije que me gustaría que esté en la final de la Sudamericana, si es que llegamos. Me dijo que me quede tranquilo, que ahí estará”.

Cienciano clasificó a cuartos trsa eliminar a Botafogo. Foto: AFP

Con respecto a Horacio Melgarejo, Ruggeri añadió que se entienden muy bien: “Nos complementamos muy bien. Él tiene una manera muy paternal con los jugadores. Sabe mucho de fútbol, es observador y explica mucho. A mí me gusta ser exigente con el esfuerzo del día a día”.

Y también aprovechó para decir que la altura fue beneficiosa para ellos, pero no fue lo único para superar a sus rivales: “Nunca había estado en un equipo de altura y, lógicamente, influye tenerla a tu favor, pero para que realmente te favorezca, tienes que tener una idea ofensiva y saber jugar en esas condiciones. Dos cosas que nosotros tenemos bastante claras”.

Finalmente, sentenció que el objetivo es ganar la Sudamericana: “Si ganas la Sudamericana, nadie se pondrá a hacer cuentas si ganaste como local y perdiste como visitante. El objetivo es salir campeón”.