Copa Perú Etapa Nacional 2026: cronograma oficial hasta la gran final en Lima

Se viene afrontando una de las fase más llamativas de la Copa Perú 2026: la Etapa Nacional. 50 equipos se encuentran en la lucha semana a semana en busca de hacerse con el trofeo que les dé el ascenso a la Liga 2 2027 del balompié nacional. Es claro que muchos equipos con tradición se encuentran en esta eliminatoria, por lo que te damos el cronograma completa para que lo anotes en el calendario.

Cronograma oficial de la Copa Perú Etapa Nacional 2026

Fecha 1: 12 y 13 de septiembre 2026

Fecha 2: 19 y 20 de septiembre 2026

Fecha 3: 26 y 27 de septiembre 2026

Fecha 4: 30 de septiembre 2026

Fecha 5: 10 y 11 de octubre 2026

Fecha 6: 17 y 18 de octubre 2026

Dieciseisavos ida: 24 y 25 de octubre 2026

Dieciseisavos vuelta: 31 de octubre y 1 de noviembre 2026

Octavos ida: 7 y 8 de noviembre 2026

Octavos vuelta: 14 y 15 de noviembre 2026

Cuartos de final: 21 de noviembre 2026

Semifinal: 25 de noviembre 2026

Final: 29 de noviembre 2026

Como se sabe, ya se afrontaron las dos primeras jornadas de la Etapa Nacional de la Copa Perú, por lo que ahora se espera la ansiada tercera jornada que promete emociones de principio a fin.

Programación fecha 3 de la Copa Perú Etapa Nacional 2026

Deportivo Pacífico vs. UD Chulucanas

Atlético Torino vs. Club Deportivo Caysa

Cachorro de Motupe vs. Cruz de Chalpón

Cultural Sachapuyos vs. Juan Pablo II

ADA Cajabamba vs. El Combe FC

Sport River vs. Deportivo El Inca

Shanao FC vs. Sport Huaja

Atlético Nacional vs. UNAP

Deportivo Bancos vs. Municipal de Atalaya

Atlético EVZA vs. Constructores de Uchiza

Alianza Arenal vs. Sport Áncash

Bella Esperanza vs. Arsenal Lawn Tennis

Juventud Palmeiras vs. Estrella Roja

Domingo Dianderas vs. Bad Boys

Sport Machete vs. Heraldos Negros

CESA vs. Atlético Chanchamayo

Sociedad Tiro 28 vs. Academia Pepe

Santa FC vs. Defensor Patibamba

Unión Minas de Pamputa vs. Miguel Grau

Vinicunca FC vs. Deportivo Huayruro

Adevil FC vs. La Masía Nace

Leones de Anccaca vs. CEFUT Juliaca

Viargoca FC vs. Virgen de las Nieves

Liberty School vs. Atlético Huracán

Virgen de la Natividad vs. Vendaval Azul