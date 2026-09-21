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Copa Perú Etapa Nacional 2026: cronograma oficial hasta la gran final en Lima
Se anunció de manera oficial el cronograma de fechas de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026 hasta la gran final que se jugará en Lima.
Se viene afrontando una de las fase más llamativas de la Copa Perú 2026: la Etapa Nacional. 50 equipos se encuentran en la lucha semana a semana en busca de hacerse con el trofeo que les dé el ascenso a la Liga 2 2027 del balompié nacional. Es claro que muchos equipos con tradición se encuentran en esta eliminatoria, por lo que te damos el cronograma completa para que lo anotes en el calendario.
PUEDES VER: ¿Semifinal o final directa? Así se jugarían los playoffs de la Liga 1 si el Clausura terminara hoy
Cronograma oficial de la Copa Perú Etapa Nacional 2026
- Fecha 1: 12 y 13 de septiembre 2026
- Fecha 2: 19 y 20 de septiembre 2026
- Fecha 3: 26 y 27 de septiembre 2026
- Fecha 4: 30 de septiembre 2026
- Fecha 5: 10 y 11 de octubre 2026
- Fecha 6: 17 y 18 de octubre 2026
- Dieciseisavos ida: 24 y 25 de octubre 2026
- Dieciseisavos vuelta: 31 de octubre y 1 de noviembre 2026
- Octavos ida: 7 y 8 de noviembre 2026
- Octavos vuelta: 14 y 15 de noviembre 2026
- Cuartos de final: 21 de noviembre 2026
- Semifinal: 25 de noviembre 2026
- Final: 29 de noviembre 2026
Como se sabe, ya se afrontaron las dos primeras jornadas de la Etapa Nacional de la Copa Perú, por lo que ahora se espera la ansiada tercera jornada que promete emociones de principio a fin.
Programación fecha 3 de la Copa Perú Etapa Nacional 2026
- Deportivo Pacífico vs. UD Chulucanas
- Atlético Torino vs. Club Deportivo Caysa
- Cachorro de Motupe vs. Cruz de Chalpón
- Cultural Sachapuyos vs. Juan Pablo II
- ADA Cajabamba vs. El Combe FC
- Sport River vs. Deportivo El Inca
- Shanao FC vs. Sport Huaja
- Atlético Nacional vs. UNAP
- Deportivo Bancos vs. Municipal de Atalaya
- Atlético EVZA vs. Constructores de Uchiza
- Alianza Arenal vs. Sport Áncash
- Bella Esperanza vs. Arsenal Lawn Tennis
- Juventud Palmeiras vs. Estrella Roja
- Domingo Dianderas vs. Bad Boys
- Sport Machete vs. Heraldos Negros
- CESA vs. Atlético Chanchamayo
- Sociedad Tiro 28 vs. Academia Pepe
- Santa FC vs. Defensor Patibamba
- Unión Minas de Pamputa vs. Miguel Grau
- Vinicunca FC vs. Deportivo Huayruro
- Adevil FC vs. La Masía Nace
- Leones de Anccaca vs. CEFUT Juliaca
- Viargoca FC vs. Virgen de las Nieves
- Liberty School vs. Atlético Huracán
- Virgen de la Natividad vs. Vendaval Azul
Programación de la fecha 3 de la Copa Perú Etapa Nacional 2026.
¡Vamos al Circo!
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