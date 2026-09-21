0
LO ÚLTIMO
Así quedó el Acumulado tras la fecha 10 del Clausura

Copa Perú Etapa Nacional 2026: cronograma oficial hasta la gran final en Lima

Se anunció de manera oficial el cronograma de fechas de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026 hasta la gran final que se jugará en Lima.

Diego Medina
La Copa Perú ya entró en la Etapa Nacional 2026.
La Copa Perú ya entró en la Etapa Nacional 2026. | Foto: Composición LÍBERO.
COMPARTIR

Se viene afrontando una de las fase más llamativas de la Copa Perú 2026: la Etapa Nacional. 50 equipos se encuentran en la lucha semana a semana en busca de hacerse con el trofeo que les dé el ascenso a la Liga 2 2027 del balompié nacional. Es claro que muchos equipos con tradición se encuentran en esta eliminatoria, por lo que te damos el cronograma completa para que lo anotes en el calendario.

Conoce cómo se definiría el campeón del Torneo Apertura si el Clausura terminara hoy

PUEDES VER: ¿Semifinal o final directa? Así se jugarían los playoffs de la Liga 1 si el Clausura terminara hoy

Cronograma oficial de la Copa Perú Etapa Nacional 2026

  • Fecha 1: 12 y 13 de septiembre 2026
  • Fecha 2: 19 y 20 de septiembre 2026
  • Fecha 3: 26 y 27 de septiembre 2026
  • Fecha 4: 30 de septiembre 2026
  • Fecha 5: 10 y 11 de octubre 2026
  • Fecha 6: 17 y 18 de octubre 2026
  • Dieciseisavos ida: 24 y 25 de octubre 2026
  • Dieciseisavos vuelta: 31 de octubre y 1 de noviembre 2026
  • Octavos ida: 7 y 8 de noviembre 2026
  • Octavos vuelta: 14 y 15 de noviembre 2026
  • Cuartos de final: 21 de noviembre 2026
  • Semifinal: 25 de noviembre 2026
  • Final: 29 de noviembre 2026

Como se sabe, ya se afrontaron las dos primeras jornadas de la Etapa Nacional de la Copa Perú, por lo que ahora se espera la ansiada tercera jornada que promete emociones de principio a fin.

Programación fecha 3 de la Copa Perú Etapa Nacional 2026

  • Deportivo Pacífico vs. UD Chulucanas
  • Atlético Torino vs. Club Deportivo Caysa
  • Cachorro de Motupe vs. Cruz de Chalpón
  • Cultural Sachapuyos vs. Juan Pablo II
  • ADA Cajabamba vs. El Combe FC
  • Sport River vs. Deportivo El Inca
  • Shanao FC vs. Sport Huaja
  • Atlético Nacional vs. UNAP
  • Deportivo Bancos vs. Municipal de Atalaya
  • Atlético EVZA vs. Constructores de Uchiza
  • Alianza Arenal vs. Sport Áncash
  • Bella Esperanza vs. Arsenal Lawn Tennis
  • Juventud Palmeiras vs. Estrella Roja
  • Domingo Dianderas vs. Bad Boys
  • Sport Machete vs. Heraldos Negros
  • CESA vs. Atlético Chanchamayo
  • Sociedad Tiro 28 vs. Academia Pepe
  • Santa FC vs. Defensor Patibamba
  • Unión Minas de Pamputa vs. Miguel Grau
  • Vinicunca FC vs. Deportivo Huayruro
  • Adevil FC vs. La Masía Nace
  • Leones de Anccaca vs. CEFUT Juliaca
  • Viargoca FC vs. Virgen de las Nieves
  • Liberty School vs. Atlético Huracán
  • Virgen de la Natividad vs. Vendaval Azul
Copa Perú

Programación de la fecha 3 de la Copa Perú Etapa Nacional 2026.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Conmebol abrió investigación contra Santiago Arias de Cienciano por alegar soborno de Montevideo City

  2. Alianza Lima se perfila a enfrentar a campeón ecuatoriano en la fecha FIFA

  3. Mr. Peet elogió a futbolista de Alianza Lima tras victoria sobre ADT: "Es un potro"

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano