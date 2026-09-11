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Patricio Arce, ex Cristal, fue anunciado en club nacional tras recuperar su libertad: "Bienvenido"

El exjugador de Sporting Cristal, Patricio Arce, tendrá una nueva oportunidad en el fútbol peruano tras ser anunciado como nuevo fichaje de un club nacional hasta final de temporada.

Angel Curo
Patricio Arce, ex Cristal, fue anunciado en club nacional tras recuperar su libertad
Patricio Arce, ex Cristal, fue anunciado en club nacional tras recuperar su libertad | Composición: Líbero
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El mercado de pases en el fútbol peruano sigue generando sorpresas y ahora una de ellas fue protagonizada por Patricio Arce. El futbolista nacional, recordado por su etapa en Sporting Cristal, recuperó su libertad de forma provisional y, tras dejar la prisión, recientemente fue anunciado como el flamante fichaje de un equipo nacional hasta final de temporada.

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Patricio Arce, ex Sporting Cristal, fue anunciado en club nacional

Patricio Arce fue catalogado en su momento como uno de los jugadores más prometedores del fútbol peruano, por lo que llegó a defender las camisetas de equipos de renombre como Sporting Cristal, Sport Boys y Melgar, entre otros. Ahora, tras varios años alejado de las canchas, fue anunciado como nuevo fichaje del C.S.D. Leones de Anccaca.

El actual campeón departamental de Puno se alista para afrontar la etapa nacional de la Copa Perú 2026, por lo que decidió sumar al popular 'Pato' a sus filas. El club hizo oficial la noticia a través de sus redes sociales y le dio una fraternal bienvenida al volante.

Patricio Arce, Leones de Anccaca

Patricio Arce vuelve al fútbol tras ser fichado por Leones de Anccaca

¡Bienvenido, Patricio Arce! Nos llena de mucha alegría que te unas a nuestra familia para enfrentar juntos la Etapa Nacional (Copa Perú). Con tu compromiso y corazón, seguiremos haciendo historia, mencionaron en su publicación.

De esta forma, Patricio Arce tendrá la oportunidad de volver a jugar al fútbol tras recuperar su libertad luego de permanecer en prisión preventiva por un presunto asesinato. No obstante, sus problemas legales todavía no han concluido, ya que su proceso judicial continúa y por el cual tiene impedimento de salida del país y deberá abonar una caución económica de 10 mil soles.

Patricio Arce y su paso por Sporting Cristal

Patricio Arce llegó a las filas de Sporting Cristal en la temporada 2019, luego de haber realizado una gran campaña con Melgar un año antes. Sin embargo, no logró brillar en la escuadra rimense como se esperaba y se marchó del club a fin de año con solo un gol y cinco asistencias en 25 partidos disputados.

Trayectoria de Patricio Arce

  • Sport Boys.
  • FBC Melgar.
  • Sporting Cristal.
  • Carlos A. Mannucci.
  • Academia Cantolao.
  • César Vallejo.
Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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