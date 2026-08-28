Copa Perú 2026: conoce los 50 clasificados a la Etapa Nacional y otros detalles del torneo

Tras la participación de cientos de equipos en todas las regiones del país, ya se conocen a los flamantes 50 clasificados para la Etapa Nacional de la Copa Perú Vaope 2026. Conoce los equipos que siguen en competencia, el formato del certamen y a qué torneo ascenderán los primeros lugares del denominado 'futbol macho'.

Copa Perú 2026: los 50 clasificados a la Etapa Nacional

Amazonas

Cultural Sachapuyos

Juan Pablo II Amazonas

Apurímac

Unión Minas de Pamputa

Miguel Grau de Abancay

Arequipa

Viargoca FC

Ayacucho

FC Defensor Patibamba

Por la Santa FC

Cajamarca

ADA de Cajabamba

El Combre FC

Callao

Juventud Palmeiras

Estrella Roja

Cusco

Deportivo Huayruro

Deportivo Vinicunca

Huancavelica

Sport Machete

Heraldos Negros

Huánuco

Club Atlético Evza

Club Deportivo Constructores de Uchiza

Ica

CD Bad Boys

Domingo Dianderas

Junín

Centro Estudiantil San Agustín CESA

Atlético Chanchamayo de Playa Hermosa

La Libertad

Deportivo El Inca de Chao

Sport River

Lambayeque

Cruz de Chalpón

Cachorro de Motupe

Lima

Deportivo Bella Esperanza

Arsenal Lawn Tennis

Loreto

Atlético Nacional de Iquitos

UNAP

Madre de Dios

La MASIA NACE

Adevil FC

Moquegua

Liberty School

Atlético Huracán

Pasco

Pasco: Sociedad Tiro 28

Pasco: Academia Pepe

Puno

Leones de Anccaca

CEFUT Juliaca

San Martín

San Martín: Shanao FC

San Martín: Sport Huaja

Tacna

Virgen de la Natividad

Vendaval Azul

Tumbes

Deportivo Pacífico

Unión Deportivo Chulucanas

Ucayali

Deportivo Bancos

Municipal de Atalaya

¿Cómo se juega la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026?

La Etapa Nacional de la Copa Perú Vaope 2026 estrena formato: comenzará con una fase geográfica de seis fechas (tres de local y tres de visita) cuya tabla única clasificará a los 32 mejores equipos, quienes disputarán llaves de eliminación directa a partir de la Fase 2 hasta llegar a la final.

¿Cuántos equipos clasificarán a la Copa Perú?

Según las bases de la Copa Perú Vaope 2026, solo el campeón ascenderá a la Liga 2 2027, mientras que el subcampeón se clasificará a la Liga 3. Además, se especula que los equipos ubicados del puesto 3 al 10 de la tabla única disputarán a fin de año el torneo 'Tradición Copera', el cual otorgaría un cupo adicional a la Liga 3.

Copa Perú 2026: presentación de la Etapa Nacional

En la presentación oficial de la Etapa Nacional de la Copa Perú Vaope 2026, el presidente de LINFA, Roberto Ramos, explicó el verdadero significado del "fútbol macho": “El verdadero significado del conocido “fútbol macho” de la Copa Perú representa el esfuerzo de equipos y jugadores que durante nueve o diez meses afrontan competencias, viajes, partidos y esfuerzo. Muchas veces las piernas, los músculos no funcionan, pero funciona el corazón”.

Presentaron la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026

Por su parte, el presidente del IPD, Óscar Fernández, destacó que este torneo de 50 equipos representa identidad, oportunidades y descentralización, siendo la vitrina ideal para jóvenes talentos que buscan dar el salto al profesionalismo.

Asimismo, la edición 2026 suma como sponsor oficial a Vaope.com tras nueve años. Al respecto, su gerente general, Dany Tsukamoto, señaló: “Esperamos que esta edición marque un antes y un después y que otras marcas se sumen para que el deporte crezca”.