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Copa Perú 2026: conoce los 50 clasificados a la Etapa Nacional y otros detalles del torneo
El nuevo formato de la Copa Perú 2026 incluye una fase geográfica y llaves de eliminación directa. Solo el campeón ascenderá a la Liga 2 y el subcampeón a la Liga 3 en 2027.
Tras la participación de cientos de equipos en todas las regiones del país, ya se conocen a los flamantes 50 clasificados para la Etapa Nacional de la Copa Perú Vaope 2026. Conoce los equipos que siguen en competencia, el formato del certamen y a qué torneo ascenderán los primeros lugares del denominado 'futbol macho'.
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Copa Perú 2026: los 50 clasificados a la Etapa Nacional
Amazonas
- Cultural Sachapuyos
- Juan Pablo II Amazonas
Apurímac
- Unión Minas de Pamputa
- Miguel Grau de Abancay
Arequipa
- Viargoca FC
Ayacucho
- FC Defensor Patibamba
- Por la Santa FC
Cajamarca
- ADA de Cajabamba
- El Combre FC
Callao
- Juventud Palmeiras
- Estrella Roja
Cusco
- Deportivo Huayruro
- Deportivo Vinicunca
Huancavelica
- Sport Machete
- Heraldos Negros
Huánuco
- Club Atlético Evza
- Club Deportivo Constructores de Uchiza
Ica
- CD Bad Boys
- Domingo Dianderas
Junín
- Centro Estudiantil San Agustín CESA
- Atlético Chanchamayo de Playa Hermosa
La Libertad
- Deportivo El Inca de Chao
- Sport River
Lambayeque
- Cruz de Chalpón
- Cachorro de Motupe
Lima
- Deportivo Bella Esperanza
- Arsenal Lawn Tennis
Loreto
- Atlético Nacional de Iquitos
- UNAP
Madre de Dios
- La MASIA NACE
- Adevil FC
Moquegua
- Liberty School
- Atlético Huracán
Pasco
- Pasco: Sociedad Tiro 28
- Pasco: Academia Pepe
Puno
- Leones de Anccaca
- CEFUT Juliaca
San Martín
- San Martín: Shanao FC
- San Martín: Sport Huaja
Tacna
- Virgen de la Natividad
- Vendaval Azul
Tumbes
- Deportivo Pacífico
- Unión Deportivo Chulucanas
Ucayali
- Deportivo Bancos
- Municipal de Atalaya
¿Cómo se juega la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026?
La Etapa Nacional de la Copa Perú Vaope 2026 estrena formato: comenzará con una fase geográfica de seis fechas (tres de local y tres de visita) cuya tabla única clasificará a los 32 mejores equipos, quienes disputarán llaves de eliminación directa a partir de la Fase 2 hasta llegar a la final.
¿Cuántos equipos clasificarán a la Copa Perú?
Según las bases de la Copa Perú Vaope 2026, solo el campeón ascenderá a la Liga 2 2027, mientras que el subcampeón se clasificará a la Liga 3. Además, se especula que los equipos ubicados del puesto 3 al 10 de la tabla única disputarán a fin de año el torneo 'Tradición Copera', el cual otorgaría un cupo adicional a la Liga 3.
Copa Perú 2026: presentación de la Etapa Nacional
En la presentación oficial de la Etapa Nacional de la Copa Perú Vaope 2026, el presidente de LINFA, Roberto Ramos, explicó el verdadero significado del "fútbol macho": “El verdadero significado del conocido “fútbol macho” de la Copa Perú representa el esfuerzo de equipos y jugadores que durante nueve o diez meses afrontan competencias, viajes, partidos y esfuerzo. Muchas veces las piernas, los músculos no funcionan, pero funciona el corazón”.
Presentaron la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026
Por su parte, el presidente del IPD, Óscar Fernández, destacó que este torneo de 50 equipos representa identidad, oportunidades y descentralización, siendo la vitrina ideal para jóvenes talentos que buscan dar el salto al profesionalismo.
Asimismo, la edición 2026 suma como sponsor oficial a Vaope.com tras nueve años. Al respecto, su gerente general, Dany Tsukamoto, señaló: “Esperamos que esta edición marque un antes y un después y que otras marcas se sumen para que el deporte crezca”.
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