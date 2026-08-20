Piero Sierra, exjugador de Alianza Lima, firmó por club de Liga 2: "Bienvenido a casa"

Alianza Lima ha tenido diversos futbolistas en sus divisiones menores y que debido a la falta de oportunidades en el primer equipo decidieron salir del equipo. Ese es el caso de Piero Sierra, quien tras salir del club blanquiazul ahora luego de varias temporadas fue presentado como nuevo fichaje de una escuadra de la Liga 2: estamos hablando de Unión Comercio.

Piero Sierra se fue de Alianza Lima y ahora firmó por club de Liga 2

Unión Comercio anunció a Piero Sierra como su flamante fichaje para lograr alcanzar el ansiado título de la Liga 2 y ascender a la Liga 1 para la temporada 2027.

"¡Bienvenido nuevamente a casa, Piero Sierra! La defensa se fortalece. El central Piero Serra se suma a la Familia Poderosa para defender nuestros colores con carácter, entrega y compromiso durante la Temporada 2026. ¡A dejarlo todo por el Poderoso! ¡Bienvenido, Piero! ¡Vamos Unión Comercio!", se puede leer en las redes sociales del club de la selva.

Piero Sierra, exjugador de Alianza Lima, firmó por Unión Comercio de Liga 2

Conviene señalar que el regreso del exdefensor de Alianza Lima es relevante, pues en 2024 también integró el plantel del club de Tarapoto y, tras dos años, vuelve a firmar con el objetivo de alcanzar el tan esperado ascenso.

Anteriormente a su llegada a Unión Comercio, Piero Sierra formó parte de Deportivo Municipal, Santo FC, Deportivo Coopsol, Alianza Atlético y UTC.

¿Cómo le fue a Piero Sierra en Alianza Lima?

Piero Sierra inició su trayectoria futbolística en distintos clubes formativos y, en 2016, pasó a la reserva de Alianza Lima. No obstante, ante la escasez de oportunidades en el primer equipo, en 2017 se incorporó a la reserva de Deportivo Municipal.