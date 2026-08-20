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¿Y Alianza? Sport Boys se pronuncia sobre fichaje de Fernando Pacheco para el 2026: "No se descarta"
Sport Boys es uno de los clubes que sueña con el fichaje de Fernando Pacheco, pero Alianza Lima entró en carrera por sus servicios.
Fernando Pacheco es uno de los futbolistas que se encuentra libre y que tiene sobre la mesa dos opciones para seguir con su carrera profesional: Sport Boys y Alianza Lima. Ante este panorama, el gerente del club rosado, Mario Flores, brindó declaraciones sobre el posible fichaje del atacante de 27 años.
Sport Boys se pronuncia sobre fichaje de Fernando Pacheco
En diálogo con Ovación, el gerente de Sport Boys dejó en claro las intenciones de tener a Fernando Pacheco en el primer equipo de la 'Misilera'. No está descartado su incorporación al saber que Alianza Lima también desea incorporar al ex Sporting Cristal. Sin embargo, deja en claro que todo dependerá de la decisión del jugador.
"No se descarta. Hemos venido hablando en las últimas semanas con su agente, todavía hay algunos detalles por definir, no sé si finalmente se irá a Alianza Lima o vendrá acá, pero la predisposición está. Sería el último fichaje que haríamos este año, sino le deseamos lo mejor.", manifestó Mario Flores.
Fernando Pacheco, exjugador de Sporting Cristal, suena fuerte como refuerzo en Sport Boys y Alianza Lima.
Como bien dice, con la llegada de Fernando Pacheco se cerraría por completo el libro de pases en Sport Boys. Se sabe que el elenco chalaco necesita de delanteros para lo que resta de la temporada, por lo que no ven con malos ojos que el exartillero que tuvo paso en Fluminense pueda sumarse a estas alturas del campeonato.
Sport Boys lleva cuatro puntos menos en la tabla
Del mismo modo, otro de los problemas que aqueja a Sport Boys es en cuanto a la reducción de puntos, por lo que el gerente del club asegura que tienen pensado ir al TAS para que se devuelvan esas unidades y no decaigan en la recta final del certamen.
"Es un tema administrativo. Obviamente es un tema que fastidia, pero el área legal tiene pensado ir al TAS para que nos devuelvan los puntos, estamos esperando eso para que los jugadores sigan con la mentalidad en este Clausura y piensen en una copa internacional.", declaró.
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