Juan Pablo Goicochea rotundo sobre enfrentar a Alianza Lima con Juan Pablo II: "Gran equipo"

Juan Pablo Goicochea remeció el mercado de pases del Torneo Clausura con su fichaje por Juan Pablo II. El delantero nacional fue cedido por Defensor Sporting y ahora buscará destacar en la Liga 1 2026, donde uno de sus próximos partidos será ante Alianza Lima, su exequipo. Ante ello, el '9' no dudó en referirse a este encuentro.

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Juan Pablo Goicochea rotundo sobre enfrentar a Alianza Lima

Durante una conversación con ‘Willax Deportes’, Juan Pablo Goicochea fue consultado sobre lo que significa enfrentar al equipo que lo formó profesionalmente y del que es hincha confeso. Ante ello, el atacante señaló que será especial medirse ante los blanquiazules y recalcó que mantiene un profundo cariño por la institución.

No obstante, pese a destacar la grandeza del plantel íntimo, Goicochea fue contundente al señalar que su profesionalismo estará por encima de sus sentimientos. Por ello, aseguró que saldrá al campo con la intención de marcar goles y ayudar a que Juan Pablo II consiga los tres puntos ante Alianza Lima.

Juan Pablo Goicochea buscará destacar con la camiseta de Juan Pablo II en el Torneo Clausura

"Siempre es lindo jugar contra Alianza, es un gran equipo. Yo salí de ahí y le tengo mucho cariño, va a ser un desafío bueno y un buen partido. Me considero un profesional y voy a ir por los tres puntos, si tengo que hacerles gol, lo voy a hacer con el dolor de mi corazón", señaló el atacante nacional.

Recordemos que Juan Pablo Goicochea emergió de las divisiones menores de Alianza Lima y debutó en 2022, cuando se coronó campeón de la Liga 1. Sin embargo, no tuvo regularidad en el primer equipo y, pese a ello, se marchó vendido al Platense de Argentina.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Juan Pablo II por el Torneo Clausura?

Juan Pablo II será local en el duelo ante Alianza Lima y buscará cobrarse revancha por la derrota en el Apertura. Ambos elencos chocarán por la fecha 8 del Torneo Clausura desde las 3.00 p. m. (hora peruana). La particularidad es que este partido se jugará en el Complejo Deportivo Juan Pablo II College, ubicado en Chongoyape.