Hace unos días terminó el mercado de pases en el Perú, pero los clubes todavía pueden inscribir a jugadores que se encuentran sin equipos. En ese sentido, el nombre de Fernando Pacheco ha empezado a sonar como posible refuerzo para Alianza Lima de cara al Torneo Clausura.

El exdelantero de Sporting Cristal fue acercado primero a Sport Boys y se reportó que ya habían llegado a un acuerdo. Sin embargo, parece que tiene todo encaminado para convertirse en futbolista blanquiazul. En ese sentido, la periodista Ana Lucía Rodríguez se encargó de despejar todas las dudas y señaló que Pacheco fue ofrecido al cuadro íntimo, no es que la institución lo haya buscado.

“Fernando Pacheco ha sido ofrecido a Alianza Lima. Es un tema diferente a que Alianzo lo haya buscado. Fue ofrecido y en Alianza ven con buenos ojos que llegue a Alianza Lima. Lo ven como una buena posibilidad, como un jugador que puede ayudar al plantel, pero no es una negociación que ya esté cerrada. A él le gusta la idea de llegar a Alianza y a Alianza le agrada la idea, pero todavía no hay nada cerrado”, empezó diciendo la comunicadora en el reciente programa de 'Hablemos de Max'.

Tras esto, Gustavo Peralta señaló que cree que la operación se va a cerrar pronto, a lo que Ana Lucía Rodríguez remarcó: “Creo que se va a cerrar pronto. No es que ya esté cerrado ahora, pero creo que finalmente se va a terminar dando”.

Pacheco es jugador libre tras su paso por Kiryat Shmona.

Trayectoria de Fernando Pacheco