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Novedades sobre la posible llegada de Fernando Pacheco a Alianza Lima: "Latente"

Existe la posibilidad de que Fernando Pacheco, ex Sporting Cristal, llegue a Alianza Lima. Ahora se han presentado novedades que te contamos a continuación.

Francisco Esteves
Novedades sobre la posible llegada de Fernando Pacheco a Alianza Lima.
Novedades sobre la posible llegada de Fernando Pacheco a Alianza Lima. | Foto: Composición Líbero.
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Hace poco se conoció que Fernando Pacheco tiene opciones reales de incorporarse a Alianza Lima de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026, una noticia que causó sorpresa entre los seguidores blanquiazules y también en los de Sporting Cristal, club en el que jugó el atacante. Ahora, se ha dado a conocer nueva información sobre el caso y a continuación repasamos los detalles.

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De acuerdo con el periodista Gerson Cuba, la opción de que el delantero peruano llegue a Sport Boys, equipo con el que también había sido relacionado, quedó casi descartada. Por ello, el conjunto íntimo pasa a ser el principal candidato para quedarse con sus servicios. Aun así, por el momento no existe una conversación entre la dirigencia de Matute y el entorno del futbolista.

"Es una posibilidad latente luego de que el jugador fuera ofrecido, aunque todavía no se ha materializado en una propuesta formal", indicó el mencionado comunicador a través de sus redes sociales. De esta forma, falta que Alianza Lima lance una oferta económica por Fernando Pacheco y pronto podríamos ver al ex Sporting Cristal vistiendo los colores azul y blanco.

Alianza Lima, Fernando Pacheco

Fernando Pacheco, exjugador de Sporting Cristal, suena fuerte en Alianza Lima.

Asimismo, Gerson Cuba reveló que hay un nuevo club interesado en los servicios del delantero nacional: Cusco FC. Los imperiales también quieren reforzar su ataque y el conocido elemento podría caerle como anillo al dedo. Las próximas horas serán cruciales para definir el futuro profesional del ex Fluminense.

Trayectoria de Fernando Pacheco

  • Sporting Cristal
  • Fluminense
  • Juventude
  • FC Emmen
  • Deportivo Municipal
  • Cienciano
  • Kiryat Shmona
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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