- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Boca Juniors vs Recoleta
- Sao Paulo vs Bolívar
- Tabla Acumulada Liga 1
- Fichajes Vóley
Novedades sobre la posible llegada de Fernando Pacheco a Alianza Lima: "Latente"
Existe la posibilidad de que Fernando Pacheco, ex Sporting Cristal, llegue a Alianza Lima. Ahora se han presentado novedades que te contamos a continuación.
Hace poco se conoció que Fernando Pacheco tiene opciones reales de incorporarse a Alianza Lima de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026, una noticia que causó sorpresa entre los seguidores blanquiazules y también en los de Sporting Cristal, club en el que jugó el atacante. Ahora, se ha dado a conocer nueva información sobre el caso y a continuación repasamos los detalles.
PUEDES VER: Pedro García se rindió ante figura de Alianza y aseguró: "Tiene nivel para haber ido a Boca Juniors"
De acuerdo con el periodista Gerson Cuba, la opción de que el delantero peruano llegue a Sport Boys, equipo con el que también había sido relacionado, quedó casi descartada. Por ello, el conjunto íntimo pasa a ser el principal candidato para quedarse con sus servicios. Aun así, por el momento no existe una conversación entre la dirigencia de Matute y el entorno del futbolista.
"Es una posibilidad latente luego de que el jugador fuera ofrecido, aunque todavía no se ha materializado en una propuesta formal", indicó el mencionado comunicador a través de sus redes sociales. De esta forma, falta que Alianza Lima lance una oferta económica por Fernando Pacheco y pronto podríamos ver al ex Sporting Cristal vistiendo los colores azul y blanco.
Fernando Pacheco, exjugador de Sporting Cristal, suena fuerte en Alianza Lima.
Asimismo, Gerson Cuba reveló que hay un nuevo club interesado en los servicios del delantero nacional: Cusco FC. Los imperiales también quieren reforzar su ataque y el conocido elemento podría caerle como anillo al dedo. Las próximas horas serán cruciales para definir el futuro profesional del ex Fluminense.
Trayectoria de Fernando Pacheco
- Sporting Cristal
- Fluminense
- Juventude
- FC Emmen
- Deportivo Municipal
- Cienciano
- Kiryat Shmona
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
CIRCO MONTECARLO
Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María
PRECIOS/ 31.90
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 33.00