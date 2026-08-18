Novedades sobre la posible llegada de Fernando Pacheco a Alianza Lima: "Latente"

Hace poco se conoció que Fernando Pacheco tiene opciones reales de incorporarse a Alianza Lima de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026, una noticia que causó sorpresa entre los seguidores blanquiazules y también en los de Sporting Cristal, club en el que jugó el atacante. Ahora, se ha dado a conocer nueva información sobre el caso y a continuación repasamos los detalles.

De acuerdo con el periodista Gerson Cuba, la opción de que el delantero peruano llegue a Sport Boys, equipo con el que también había sido relacionado, quedó casi descartada. Por ello, el conjunto íntimo pasa a ser el principal candidato para quedarse con sus servicios. Aun así, por el momento no existe una conversación entre la dirigencia de Matute y el entorno del futbolista.

"Es una posibilidad latente luego de que el jugador fuera ofrecido, aunque todavía no se ha materializado en una propuesta formal", indicó el mencionado comunicador a través de sus redes sociales. De esta forma, falta que Alianza Lima lance una oferta económica por Fernando Pacheco y pronto podríamos ver al ex Sporting Cristal vistiendo los colores azul y blanco.

Fernando Pacheco, exjugador de Sporting Cristal, suena fuerte en Alianza Lima.

Asimismo, Gerson Cuba reveló que hay un nuevo club interesado en los servicios del delantero nacional: Cusco FC. Los imperiales también quieren reforzar su ataque y el conocido elemento podría caerle como anillo al dedo. Las próximas horas serán cruciales para definir el futuro profesional del ex Fluminense.

Trayectoria de Fernando Pacheco