Mr. Peet dio dura advertencia a Kevin Quevedo tras ser borrado en Alianza: "El talento no es para siempre"

Alianza Lima busca ser campeón del Torneo Clausura 2026, por lo que Pablo Guede quiere contar con los mejores jugadores entre sus filas para lograr los objetivos del club. Sin embargo, una de las decisiones que sorprendió a los hinchas fue que se apartara a Kevin Quevedo. Esto, de acuerdo con Guede, quien en una reciente conferencia de prensa declaró que no contaba con él. Tras esto, Mr. Peet dio una dura advertencia al jugador.

Mr. Peet dio dura advertencia a Kevin Quevedo tras ser borrado en Alianza Lima

El periodista deportivo, en una reciente edición de Madrugol, fue consultado sobre qué sabía sobre el tema de Quevedo, esto tras las declaraciones de Guede y un video que se viralizó donde se ve al futbolista entrenando diferenciado a sus compañeros luego del partido con UTC.

Mr. Peet habló sobre la situación de Kevin Quevedo

Ante ello, el narrador señaló que el extremo debe darse cuenta del talento que tiene, pues esto no es algo que dure para siempre. “Va a depender única y exclusivamente de Quevedo, creo. Yo creo que él tiene que darse cuenta, vuelvo y repito, del talento que tiene. Cuando uno es joven, cree que el talento es para siempre. Te pasa en todo aspecto de la vida”, fue la dura advertencia de Mr. Peet.

¿Hasta cuándo tiene contrato Kevin Quevedo?

El futbolista tiene contrato vigente hasta diciembre del 2027, esto de acuerdo a información extraída del portal especializado Transfermarkt.

Trayectoria de Kevin Quevedo