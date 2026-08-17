Mr. Peet rotundo con Quevedo tras confirmarse que no jugará más en Alianza: "No ha sabido valorar"

Kevin Quevedo se encuentra en el ojo de la tormenta. Luego de que el técnico Pablo Guede confirmara que no contará con el extremo para lo que resta del Torneo Clausura, distintas voces se han pronunciado sobre la situación del futbolista y su futuro en Alianza Lima. En medio de esta coyuntura, Peter Arévalo, más conocido como 'Mr. Peet', no fue ajeno al tema y expresó una contundente postura sobre lo ocurrido con el aún jugador blanquiazul.

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Mr. Peet dio tajante opinión sobre la situación de Kevin Quevedo en Alianza Lima

Durante la transmisión del programa 'Madrugol' el popular periodista y narrador deportivo lamentó que un jugador como Quevedo haya sido apartado del primer equipo aliancista pese a sus cualidades futbolísticas. No obstante, señaló que la responsabilidad recae única y exclusivamente en el propio jugador por no trabajar con el mismo profesionalismo que sus compañeros.

"A mi me parece lamentable que un jugador con tantas condiciones como Quevedo no haya podido aprovechar las oportunidades, o no se haya valorado. Me parece lamentable terminando el partido (contra UTC), verlo a él trotando en solitario alrededor del campo. Es un jugador que tenía todas las condiciones para triunfar en Alianza. Yo no voy a entrar en detalles, pero creo que él no ha sabido valorar las condiciones que tiene", indicó.

Como se recuerda, tras la victoria de Alianza Lima frente a UTC en Matute, el profesor Pablo Guede compareció ante los medios y confirmó que Kevin Quevedo no está en sus planes para lo que resta del torneo local: “Se lo dije a él (Quevedo) en la cara, y como saben, lo que yo hablo con los jugadores queda ahí, pero es verdad que no cuento con él”, reveló en conferencia de prensa.

Pablo Guede confirmó que Kevin Quevedo no está en sus planes para el resto de la temporada.

Kevin Quevedo y las cuatro razones por las que Pablo Guede lo ‘borró’ de Alianza

Según información del periodista Kevin Pacheco, existen cuatro motivos por los cuales Kevin Quevedo no jugará más en Alianza Lima. El comunicador relató que los problemas iniciaron antes del inicio del Clausura. Quevedo habría sido el único jugador que no cumplió con un plan de trabajo a nivel físico que Pablo Guede ordenó a todos realizar durante el receso por el Mundial 2026.

El segundo motivo responde a los resultados del extremo durante las pruebas de rendimiento técnico. Según Pacheco, Quevedo era el jugador que más lejos estaba de los parámetros exigidos por el comando técnico. El tercer motivo se debe a que el atacante de 29 años nunca pidió disculpas ni se comprometió a mejorar su físico.

Finalmente, la cuarta y principal razón por la que fue ‘borrado’ por Pablo Guede se debe a que, según el periodista José Varela, tras el partido entre Alianza Lima y Alianza Atlético en Matute, los jugadores que no tuvieron minutos hicieron trabajos en campo. Kevin Quevedo llegó tarde a dicha sesión y se puso a trotar solo. Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue que el extremo no obedeció a una de las indicaciones que le dio un asistente de Guede y se retiró antes de finalizar los trabajos.