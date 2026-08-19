Alianza Lima sonríe: Renzo Garcés viajará a Arequipa pese a la preocupación por su lesión

Alianza Lima se enfrentará a FBC Melgar por la jornada 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 desde el Estadio Monumental de la UNSA en Arequipa. Previo a este gran encuentro, se dio a conocer que Renzo Garcés formará parte de la lista de convocados para afrontar este encuentro.

Alianza Lima se refuerza con Renzo Garcés para vencer a Melgar por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

El periodista Gerson Cuba informó que Garcés no sufrió lesión en el partido contra UTC disputado en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute, por lo que el defensor será considerado por Pablo Guede para disputar el encuentro contra Melgar.

"El partido de Alianza Lima y UTC no registró lesionados. Renzo Garcés solo fue sustituido por prevención. El viaje como se mencionó el lunes es el sábado", afirmó el comunicador a través de su cuenta de X, antes Twitter.

Renzo Garcés tuvo que salir del Alianza Lima vs UTC por un grave dolor

Cabe señalar que Renzo Garcés abandonó el encuentro frente a UTC en la segunda mitad tras recibir un fuerte golpe de un jugador rival. Esta acción encendió las alarmas entre los hinchas blanquiazules ante la posibilidad de una lesión; no obstante, esa opción ya fue descartada.

¿Cómo le va a Renzo Garcés con Alianza Lima en 2026?

Garcés se incorporó a Alianza en 2024 tras su paso por César Vallejo y, desde entonces, se ha convertido en una pieza clave de la defensa del equipo. Aunque aún no ha conseguido un título con el conjunto blanquiazul, ha jugado 104 encuentros, marcado 8 tantos y registrado 6 asistencias. El zaguero tiene contrato vigente hasta diciembre de 2028.