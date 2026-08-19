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Árbitro confirmado para el partido de Alianza Lima vs Melgar en Arequipa por el Torneo Clausura 2026
Alianza Lima se enfrentará ante Melgar por la fecha 6 del Torneo Clausura 2026 y ya se conoce al árbitro que dirigirá el encuentro en Arequipa.
Cada vez falta menos para vivir el Alianza Lima vs Melgar, uno de los enfrentamientos más llamativos de la sexta jornada del Torneo Clausura 2026. Los blanquiazules buscan un resultado positivo en Arequipa que les permita seguir en el liderato, mientras que el 'Dominó' quiere celebrar ante su hinchada. La Conar ya confirmó al árbitro para este compromiso.
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Árbitro confirmado para el partido de Alianza Lima vs Melgar
El duelo entre Alianza Lima y Melgar será de vital importancia, ya que enfrentará a dos candidatos al título del segundo campeonato del año. Por ello, la Comisión Nacional de Árbitros decidió confiar en Mike Palomino para que sea el juez principal de este importante encuentro.
Mike Palomino dirigirá el Alianza Lima vs Melgar
Su designación ha generado controversia entre los hinchas de ambos clubes, luego de que el árbitro haya estado involucrado en diversas polémicas. El colegiado viene de dirigir la victoria de Universitario ante FC Cajamarca, donde fue cuestionado por una acción en la que se reclamó tarjeta roja para Piero Quispe y un penal a favor del conjunto cajamarquino.
Por su parte, este será el segundo partido que Mike Palomino dirija a Alianza Lima. Su último antecedente fue en la victoria por la mínima diferencia ante UTC durante el Torneo Apertura. Mientras que en el caso del 'Dominó', ha arbitrado dos encuentros, con un saldo de una victoria y un empate para Melgar.
No obstante, el periodista Rudy Estremadoyro recordó que Palomino fue señalado públicamente por integrantes de Melgar por supuestamente perjudicar al equipo. Asimismo, el club arequipeño llegó a solicitar los audios del VAR tras una revisión en la que no se sancionó un penal que consideraron evidente.
¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Melgar por Torneo Clausura?
El partido entre Alianza Lima vs Melgar está programado para disputarse este domingo 23 de agosto en el Estadio Monumental de la UNSA de Arequipa. Este duelo dará inicio desde las 3.30 p. m. (hora peruana).
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