Pablo Bengoechea reveló que rival de Alianza Lima en la Liga 1 buscó ficharlo: "Me llamaron"

Pablo Bengoechea volvió a referirse a su vínculo con el fútbol peruano y contó un detalle poco conocido sobre su trayectoria reciente. El entrenador uruguayo reveló que antes de asumir un nuevo desafío en Santos FC tuvo conversaciones para dirigir a un importante equipo de la Liga 1 y rival de Alianza Lima, aunque aclaró que el contacto no se produjo directamente con los responsables de la institución: estamos hablando de Sport Boys.

Pablo Bengoechea confesó que clásico rival de Alianza Lima quería ficharlo

Durante una entrevista en el programa ‘Fútbol Champán’, Bengoechea fue consultado sobre la posibilidad que existió de llegar a Sport Boys antes de su incorporación al cuadro de Liga 2. El entrenador de 41 años confirmó que hubo acercamientos, aunque explicó que estos se dieron a través de intermediarios.

Pablo Bengoechea reveló que Sport Boys, clásico rival de Alianza Lima, quería ficharlo

“Sí, sí, estuvimos charlando, pero bueno, no, no, digamos, nunca voy como institución, siempre me llamaron personas intermediarios o empresarios, como se dice ahora, pero nunca tuve una charla directa con la gente que maneja el club”, manifestó el técnico charrúa.

Pablo Bengoechea reveló si volverá a Alianza Lima

Asimismo, Bengoechea fue consultado sobre un posible regreso a Alianza Lima, club con el que mantiene un vínculo especial por su etapa como entrenador. El uruguayo no ocultó su deseo de volver a trabajar en el fútbol peruano y recordó con gratitud los años que vivió en el cuadro blanquiazul:

“Sí, no sé si es un sueño, obvio que estoy totalmente agradecido a todo lo que viví en Perú, en la Federación Peruana al inicio, con Alianza después, años muy lindos, y bueno, siempre es un club muy importante en mi vida, digamos, como entrenador fue donde más tiempo trabajé, o sea que bueno, siempre estoy agradecido y bueno, y siempre a las órdenes y deseándole que le vaya de la mejor manera, eso está muy claro”, sentenció.