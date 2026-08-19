Carlos Zambrano quiere volver a la selección peruana y hace fuerte anuncio: "Últimos partidos"

Una de las principales sorpresas en el último mercado de fichajes fue la llegada de Carlos Zambrano a Sport Boys, quien se había quedado sin equipo luego de la indisciplina que tuvo a inicios de año en Alianza Lima. Ahora, en su nueva institución deportiva, el defensor nacional aseguró que sueña con volver a la selección peruana para tener su despedida.

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Resulta que el 'León' se enfrentó a la selección peruana Sub-20 con el elenco rosado en un partido amistoso de preparación para ambos elencos. Los del Callao se llevaron el triunfo por un global de 3-2 luego de haber chocado en tres duelos de entrenamiento y, tras ello, le preguntaron sobre cómo se sintió volver a jugar en la Videna y si espera ser llamado nuevamente a la Bicolor.

“Es lindo siempre estar en la Videna. Hoy enfrentamos a la Sub-20, un gran equipo, intenso. Es lindo ver a los trabajadores, tantos años aquí. Paso a paso y quién sabe quizá volver a tener unos últimos minutos en la selección”, indicó Carlos Zambrano para la prensa local. De esta forma, el ‘Káiser’ dejó claro que desea volver a ser convocado para así poder dar su último adiós en el combinado patrio.

Carlos Zambrano brilla en Sport Boys.

Recordemos que la selección peruana afrontará varios partidos amistosos este año, pero los más cercanos son ante Estados Unidos en septiembre y Canadá en octubre. Ambos encuentros se llevarán a cabo en territorio norteamericano, por lo que la Bicolor estará en condición de visitante. Esta podría ser una despedida para el 'Káiser', aunque también existe la posibilidad de que dispute las Eliminatorias.

Trayectoria de Carlos Zambrano