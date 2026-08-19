Christian Cueva reveló la condición para volver a la selección peruana: "Por merito propio"

Sport Boys y la selección peruana Sub-20 jugaron un amistoso en la Videna y, en ese contexto, Christian Cueva fue consultado por la prensa sobre un posible retorno a la Bicolor. El popular ‘Aladino’ señaló que su única condición para volver es que se trate de una convocatoria basada en el mérito propio.

Christian Cueva confesó la condición para volver a la selección peruana

El futuro de Cueva en la selección peruana aún no está definido, aunque el propio mediocampista dejó en claro que está dispuesto a luchar por una nueva chance. 'Aladino' volvió a referirse a la Bicolor y detalló cómo es hoy su vínculo con el comando técnico liderado por Mano Menezes.

El volante nacional recordó que ya tuvo algunos cruces con integrantes del actual cuerpo técnico, aunque aclaró que aquellas situaciones quedaron dentro del campo de juego. “En realidad los conozco, los enfrenté. Al profe en Brasil, a Jean lo enfrenté como jugador, tuvimos nuestro show, pero esto es fútbol”, comentó Cueva.

Más allá de esos antecedentes, el futbolista entiende que hay respeto entre ambos lados y destacó la opción de coincidir en este tipo de partidos, ya que le permiten exhibirse ante quienes deben elegir a los próximos convocados. En el caso de Cueva, el nivel que logre mostrar será clave si busca volver a entrar en consideración.

En ese sentido, el exjugador de la selección peruana no descartó una futura convocatoria, pero dejó claro que no espera recibir ningún beneficio por su trayectoria. “Si se da la oportunidad en algún momento de regresar, ahí estaré. Pero que sea por mérito propio”, afirmó. Además, aseguró que, si recibe nuevamente el llamado para representar al país, defenderá la camiseta nacional “como siempre” lo ha hecho.

¿Cómo le fue a Christian Cueva en la selección peruana?

Christian Cueva se estrenó con la selección peruana en 2011 y, por su rendimiento a lo largo de los años, llegó a ser considerado el '10' del conjunto nacional. Su aporte fue clave en el esquema de Ricardo Gareca para lograr la clasificación al Mundial 2018 y alcanzar el segundo puesto en la Copa América 2019. En total, el volante registra 100 partidos, 16 goles y 16 asistencias.