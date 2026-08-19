Filtran si Felipe Chávez será convocado para los amistosos de la selección peruana: "Dependerá"

Uno de los jugadores peruanos que más destaca en el extranjero es Felipe Chávez. El joven mediocentro ha sido la sensación del Bayern Múnich durante la pretemporada, donde ha marcado goles y aportado asistencias. Por ello, en medio de la expectativa por conocer si volverá a ser convocado con la selección peruana, se reveló la decisión del jugador.

Filtran si Felipe Chávez será convocado con la selección peruana

Durante el programa ‘Modo Fútbol’, el periodista Paul Pérez comentó sobre la actualidad de Felipe Chávez y recalcó que anteriormente desistió del llamado para enfocarse en su club, pero ahora la situación es diferente. En esa línea, señaló que el entorno del volante se encuentra a la espera de recibir una comunicación de la FPF.

Por ello, el hombre de prensa indicó que todo quedará en las manos de Mano Menezes, quien deberá decidir si llamará o no a ‘Pippo’ tras su gran desempeño con el Bayern Múnich. Cabe señalar que Chávez es el único jugador peruano jugando en uno de los mejores equipos del mundo.

Felipe Chávez solo ha podido disputar 12 minutos con la selección peruana

"El entorno de Felipe Chávez está esperando. En la pretemporada utilizan muchos jóvenes en Bayern Múnich. Ahora, están abiertos a una comunicación (por parte de la FPF), así que dependerá de Mano Menezes el hecho de convocarlo. Creo que va a estar", informó el citado comunicador.

¿Felipe Chávez seguirá en el Bayern Múnich?

Por otra parte, Paul Pérez reveló que en los próximos días se deberá definir el futuro del mediocentro de 19 años con el Bayern Múnich, luego de los reportes de que puede salir cedido. Asimismo, resaltó que tiene ofertas para continuar su carrera, pero todo dependerá del DT Vicent Kompany.

"También se debe estar definiendo cuál será el futuro de Felipe Chávez, porque si bien ha destacado en la pretemporada, tenía opciones para dejar el Bayern Múnich e irse cedido. Entiendo que todo lo iba a definir Vicent Kompany, si él decide que lo va a utilizar se va a quedar", finalizó.