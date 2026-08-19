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Selección peruana definió qué marca lo vestirá para las próximas Eliminatorias Conmebol

La FPF llegó a un acuerdo con la marca que vestirá a la selección peruana, en todas sus categorías, hasta 2034. Estará en las siguientes dos Eliminatorias.

Francisco Esteves
Selección peruana definió qué marca lo vestirá para las próximas Eliminatorias.
Selección peruana definió qué marca lo vestirá para las próximas Eliminatorias. | Foto: La Bicolor - X.
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Los hinchas de la selección peruana están impacientes respecto a las próximas Eliminatorias Conmebol para el Mundial de la FIFA. En ese sentido, para hacer más emocionante la espera, la FPF llegó a un acuerdo con la marca que se encargará de vestir a la Bicolor en todas sus categorías hasta 2034, es decir, por los siguientes ocho años.

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Con Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, y Mano Menezes, director técnico del combinado nacional, presentes, se realizó la presentación oficial de la alianza que concretaron ambas partes. Resulta que Adidas renovó contrato y seguirá a cargo de las indumentarias de la Blanquirroja en sus diferentes presentaciones.

Unión renovada en el más alto nivel. Ambas partes reafirmamos nuestra alianza estratégica con la renovación de contrato entre nuestra Bicolor y Adidas, la firma deportiva más importante del mundo”, indicó la página oficial de la selección peruana de fútbol en 'X', plataforma social antes conocida como Twitter. Junto al post, se publicó la imagen que te brindamos a continuación.

Selección peruana

Selección peruana renovó con Adidas.

Recordemos que en estos últimos años la marca alemana ha vestido a la Bicolor y generado diversas reacciones, ya que algunas de sus camisetas fueron totalmente aprobadas y otras no tanto. Lo cierto es que hasta el 2034 veremos los diversos modelos que traerá en indumentarias para el ‘equipo de todos’, que buscará volver a un Mundial luego de 12 años.

Próximos amistosos de la selección peruana

La selección peruana enfrentará a Estados Unidos el próximo 26 de septiembre a las 3.30 p. m. y luego a Canadá el 3 de octubre a la 1.00 p. m. Ambos partidos se jugarán en Norteamérica y el horario corresponde a Perú.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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