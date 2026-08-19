Christofer Gonzales queda fuera de Sporting Cristal por tres meses y se complica su 2026

Sporting Cristal recibió una dura noticia de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Christofer Gonzales, uno de los futbolistas más experimentados del plantel celeste, continuará alejado de las canchas debido a una complicada lesión que requiere un proceso de recuperación prolongado. 'Canchita' no juega actualmente con el cuadro rimense y su retorno tendrá que esperar varios meses.

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El mediocampista arrastra una lesión crónica en el ligamento colateral medial de la rodilla, problema que finalmente llevó a Sporting Cristal a determinar que debía someterse a un procedimiento quirúrgico. La lesión ya había generado preocupación durante el primer semestre del año y fue confirmada por el club como una de las razones de su ausencia.

La situación no es menor para el equipo dirigido por el club celeste. De acuerdo con la información difundida recientemente por el periodista Percy Ramos en L1 MAX, Christofer Gonzales tendrá aproximadamente tres meses más de recuperación. Esto significa que el volante deberá continuar con su rehabilitación antes de volver a realizar trabajos con normalidad y, posteriormente, recibir el alta competitiva.

Christofer Gonzáles se reincorporó a los entrenamientos de Sporting Cristal

¿Cuándo volvería Christofer Gonzales?

Con el calendario de la Liga 1 2026 en marcha y el Torneo Clausura disputándose durante estos meses, el tiempo estimado de recuperación prácticamente deja a Christofer Gonzales fuera de lo que resta del campeonato peruano. Su regreso dependerá de cómo evolucione después de la intervención y de las etapas que deba completar durante su rehabilitación.

La baja de 'Canchita' representa un golpe importante para Sporting Cristal, especialmente por su experiencia y capacidad para aportar en la mitad de la cancha. El futbolista regresó al conjunto celeste en 2024 y durante la temporada 2025 tuvo una participación importante, pero en 2026 apenas pudo disputar algunos encuentros antes de quedar condicionado por el problema físico.

Así, Christofer Gonzales le dice prácticamente adiós a la Liga 1 2026, al menos en lo que respecta a su participación durante el Torneo Clausura. Sporting Cristal tendrá que afrontar la recta decisiva de la temporada sin uno de sus principales referentes, mientras 'Canchita' concentra todos sus esfuerzos en recuperarse y volver en óptimas condiciones.

Contrato de Christofer Gonzales con Sporting Cristal

El volante nacional tiene contrato con Sporting Cristal hasta fines del 2026, por lo que complica el año deportivo de Christofer Gonzales a estas alturas de su carrera. Sin embargo, no ha habido conversación en base al tema laboral, por lo que se le da prioridad a su recuperación para luego evaluar la posibilidad de extender el vínculo.