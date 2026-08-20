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Jean Ferrari se rindió en elogios ante ex Alianza Lima: "El trabajo es espectacular"

Jean Ferrari, exadministrador de Universitario de Deportes, elogió el trabajo de un ex Alianza Lima calificándolo como espectacular.

Luis Blancas
Jean Ferrari, ex Universitario, elogió a ex Alianza Lima
Jean Ferrari, ex Universitario, elogió a ex Alianza Lima | Composición: Líbero
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Jean Ferrari, quien es reconocido por los hinchas del fútbol peruano por su paso como administrador de Universitario de Deportes y ser el promotor del tricampeonato crema en la Liga 1, fue contundente al afirmar que le gusta el trabajo de un exdirigente de Alianza Lima: estamos hablando de José Bellina.

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Jean Ferrari, ex Universitario, elogió a ex Alianza Lima

En conversación con L1MAX, Ferrari fue preguntado por los jugadores peruanos que actualmente se encuentran en el extranjero y que son futbolistas potenciales para ser convocados a la selección peruana por Mano Menezes.

Del mismo modo, resaltó que la Federación Peruana de Fútbol ya ha tomado contacto con un amplio grupo de futbolistas que militan en el extranjero, y subrayó el trabajo de José Bellina, quien, en su calidad de jefe de la secretaría técnica deportiva, ha conseguido conversar con varios de ellos.

Video: L1MAX

“¿Felipe Chávez? Dependerá de ‘Mano’. El contacto con los jugadores del extranjero está. El trabajo de ‘Coté’ Bellina es espectacular”, afirmó Jean Ferrari en el programa ‘Hablemos de Max’.

¿Cómo le fue a José Bellina en Alianza Lima?

José Bellina se incorporó a Alianza Lima en 2020 como Jefe de Deportes y, gracias a su desempeño, luego fue ascendido a Director de Desarrollo, cargo que ocupó hasta 2023. Su etapa más destacada en el club blanquiazul se dio en 2024, cuando llegó a ser Gerente Deportivo. Más tarde, y a partir del trabajo realizado, la Federación Peruana de Fútbol lo incorporó con el objetivo de impulsar una reestructuración del fútbol peruano y de la selección peruana.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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