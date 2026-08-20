Jean Ferrari llenó de elogios a Piero Cari, pero dejó dura advertencia a Alianza Lima: "Continuidad"

Piero Cari es una de las jóvenes promesas que tiene Alianza Lima. A sus 18 años, existe mucha expectativa por lo que pueda llegar a demostrar el volante. Sin embargo, desde la llegada de Pablo Guede, el rodaje de Cari ha ido disminuyendo, hasta el punto de que en el Torneo Apertura solo disputó cuatro encuentros oficiales y en este Clausura aún no logra tener minutos.

Hace unos días, el futbolista participó en un partido amistoso entre la selección peruana Sub-20 y Sport Boys. En ese sentido, uno de los que se pronunció sobre el talento que tiene el jugador blanquiazul fue Jean Ferrari, director general de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol.

Jean Ferrari llenó de elogios a Piero Cari

El exadministrador de Universitario, en conversación con L1 Max, resaltó las cualidades del volante y manifestó que le gusta su juego. Sin embargo, reconoció que Alianza Lima no le está dando los minutos necesarios para que se desarrolle como jugador.

"Piero Cari no me deja de sorprender, me encanta. Me parece un jugador fantástico, pero lamentablemente Alianza Lima no le está dando esa continuidad para poder acentuar esa calidad que tiene", fueron las palabras de Ferrari.

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Alianza Lima y Melgar se enfrentarán este domingo 23 de agosto por la fecha seis del Torneo Clausura de la Liga 1. El encuentro está programado para las 3.30 p. m. (hora peruana).