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Mano Menezes se perfila a convocar a exfutbolista de Alianza Lima y dos figuras del Sport Boys

Mano Menezes sigue firme en su objetivo de convocar a los mejores futbolistas para la selección peruana y ahora se reveló que sigue de cerca a exjugador de Alianza Lima y figura de Sport Boys.

Luis Blancas
Mano Menezes tiene pensando en convocar a exjugador de Alianza Lima y una figura del Sport Boys
Mano Menezes tiene pensando en convocar a exjugador de Alianza Lima y una figura del Sport Boys | Composición: Líbero
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Mano Menezes, técnico de la selección peruana, sigue analizando y tomando las mejores decisiones para armar un universo de jugadores que le sirvan de ayuda para el objetivo de clasificar al Mundial 2030. Por eso, en medio de todos los amistosos que vienen, se reveló que el brasileño tiene pensando en convocar a un exfigura de Alianza Lima y dos futbolistas de Sport Boys: hablamos de Oslimg Mora, Jostin Alarcón y Mathías Llontop.

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Mano Menezes tiene pensando en convocar a exjugador de Alianza Lima y una figura del Sport Boys

De acuerdo con lo informado por el periodista Rodrigo Robles Brito, Menezes sigue de cerca a Mora, Alarcón y Llontop, futbolistas que en este momento sobresalen en Sport Boys durante el Torneo Clausura 2026.

"Jostin Alarcon, Oslimg Mora y Mathias Llontop son seguidos de cerca por el Mano Menezes. Podrían volver a la Selección Peruana después de algunos años. Los 3, son titulares en Sport Boys”, escribió el comunicador.

Oslimg Mora, Mathías Llontop y Jostin Alarcón seguidos por Mano Menezes para la selección peruana

Oslimg Mora, Mathías Llontop y Jostin Alarcón seguidos por Mano Menezes para la selección peruana

Cabe señalar que, si finalmente se realiza la convocatoria oficial de Mathías Llontop, el lateral izquierdo regresaría tras un año. Su única aparición fue el 20 de diciembre de 2025, en un amistoso ante Bolivia.

Mientras tanto, Oslimg Mora volvería a la selección peruana después de cinco años, luego de haber sido convocado en 2021 por Ricardo Gareca para disputar partidos amistosos.

Por último, Jostin Alarcón podría estrenarse por primera vez con la Bicolor si es convocado por Mano Menezes. Antes ya había sido citado a la sub-23 y solo disputó un partido.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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