0
EN VIVO
River Plate vs Santa Fe por Sudamericana

Piero Cari sumó minutos con la selección peruana y rivalizó con Christian Cueva

Piero Cari volvió a sumar minutos con la selección peruana en un partido amistoso e incluso se encontró con Christian Cueva en el campo.

Francisco Esteves
Piero Cari sumó minutos con la selección peruana.
Piero Cari sumó minutos con la selección peruana. | Foto: La Bicolor - X.
COMPARTIR

Volvió a tener acción Piero Cari luego de no jugar en Alianza Lima. El mediocampista nacional sorprendió ganando minutos con la selección peruana de fútbol en un partido amistoso, en donde incluso tuvo la oportunidad de enfrentarse a referentes de nuestro balompié como Carlos Zambrano y Christian Cueva. A continuación, te contamos todos los detalles al respecto.

Carlos Zambrano quiere volver a la selección peruana.

PUEDES VER: Carlos Zambrano quiere volver a la selección peruana y hace fuerte anuncio: "Últimos partidos"

Resulta que, recientemente, Sport Boys del Callao chocó con la Bicolor en tres duelos de preparación disputados en la Villa Deportiva Nacional (Videna). Como resultado, el elenco rosado se llevó la victoria con un marcador global de 3-2, dejando diferentes sensaciones tanto en el club que disputa la Liga 1 como en el combinado nacional que se prepara para sus próximos desafíos.

Eso sí, fue la selección peruana Sub-20 la que se enfrentó a Sport Boys y, dentro del plantel, apareció Piero Cari intentando mostrar su mejor versión dentro del campo. Estos minutos son de mucha utilidad para el mediocampista incaico, ya que en Alianza Lima no viene contando con la aprobación de Pablo Guede y no ha sumado minutos en el Torneo Clausura.

Piero Cari

Piero Cari con la selección peruana Sub-20.

Y es que el volante blanquiazul apenas ha disputado cuatro partidos del Torneo Apertura, donde pudo jugar pocos minutos. Por ello, es sumamente importante que al menos forme parte de encuentros de preparación, con el objetivo de que no baje su estado físico y siga estando en buen nivel por si Pablo Guede decide mandarlo al campo.

¿Cuál es el valor de Piero Cari?

Actualmente, Piero Cari tiene un valor de 500 mil euros en el mercado de transferencias, siendo esta su segunda mejor cotización luego de haber alcanzado los 600 mil euros el año pasado, cuando se encontraba brillando en Alianza Lima bajo las órdenes de Néstor Gorosito.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Juan Carlos Bazalar, ex Universitario y Alianza, reaparece como DT en la Copa Perú: "Reto"

  2. ¿A qué hora juega Cienciano vs Botafogo y dónde ver partido EN VIVO por Copa Sudamericana?

  3. Carlos Zambrano quiere volver a la selección peruana y hace fuerte anuncio: "Últimos partidos"

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

PRECIO

S/ 31.90
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano