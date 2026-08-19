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Piero Cari sumó minutos con la selección peruana y rivalizó con Christian Cueva
Piero Cari volvió a sumar minutos con la selección peruana en un partido amistoso e incluso se encontró con Christian Cueva en el campo.
Volvió a tener acción Piero Cari luego de no jugar en Alianza Lima. El mediocampista nacional sorprendió ganando minutos con la selección peruana de fútbol en un partido amistoso, en donde incluso tuvo la oportunidad de enfrentarse a referentes de nuestro balompié como Carlos Zambrano y Christian Cueva. A continuación, te contamos todos los detalles al respecto.
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Resulta que, recientemente, Sport Boys del Callao chocó con la Bicolor en tres duelos de preparación disputados en la Villa Deportiva Nacional (Videna). Como resultado, el elenco rosado se llevó la victoria con un marcador global de 3-2, dejando diferentes sensaciones tanto en el club que disputa la Liga 1 como en el combinado nacional que se prepara para sus próximos desafíos.
Eso sí, fue la selección peruana Sub-20 la que se enfrentó a Sport Boys y, dentro del plantel, apareció Piero Cari intentando mostrar su mejor versión dentro del campo. Estos minutos son de mucha utilidad para el mediocampista incaico, ya que en Alianza Lima no viene contando con la aprobación de Pablo Guede y no ha sumado minutos en el Torneo Clausura.
Piero Cari con la selección peruana Sub-20.
Y es que el volante blanquiazul apenas ha disputado cuatro partidos del Torneo Apertura, donde pudo jugar pocos minutos. Por ello, es sumamente importante que al menos forme parte de encuentros de preparación, con el objetivo de que no baje su estado físico y siga estando en buen nivel por si Pablo Guede decide mandarlo al campo.
¿Cuál es el valor de Piero Cari?
Actualmente, Piero Cari tiene un valor de 500 mil euros en el mercado de transferencias, siendo esta su segunda mejor cotización luego de haber alcanzado los 600 mil euros el año pasado, cuando se encontraba brillando en Alianza Lima bajo las órdenes de Néstor Gorosito.
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