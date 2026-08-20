Jean Deza destacó a dos futbolistas para la selección peruana: "Les tengo fe"

Jean Deza fue nuevamente entrevistado y destacó a dos futbolistas de la selección peruana como los extremos que pueden destacar en la era de Mano Menezes alegando que tiene mucha fe en que puedan nuevamente volver a destacar en la Bicolor: estamos hablando de Joao Grimaldo y Bryan Reyna.

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Jean Deza eligió a dos jugadores para la selección peruana

En diálogo con el programa ‘Modo fútbol’, Jean Deza señaló a Reyna y Grimaldo como los futbolistas que podrían desempeñarse por las bandas y contribuir a que la selección peruana alcance objetivos importantes bajo la dirección de Mano Menezes.

“Le tengo mucha fe a Joao Grimaldo, le tengo fe al chico Reyna. Espero que exploten y que sea por el bienestar de la selección, que nos den alegrías. Yo también estoy grande y me gustaría verlos bien. No los conozco personalmente, pero les deseo lo mejor en su carrera”, afirmó.

Jean Deza eligió a Joao Grimaldo y Bryan Reyna para la selección peruana

Además, el delantero incluso evocó una entrevista reciente a Joao Grimaldo, en la que le consultaron quién de los dos era superior. Deza afirmó que el propio jugador reconoce que, por talento, él aún está por encima.

“No soy envidioso, no me meto con nadie, no me gusta hablar mal de nadie, y saben las condiciones que yo tengo porque todavía sigo vigente. El otro día vi una entrevista a Grimaldo preguntándole si él o Deza, y él sabe que su tío es más bravo. Aún no hay un extremo con mi capacidad”, afirmó en ‘Modo Fútbol’.

A pesar de sus palabras, Deza quiso dejar claro que no mantiene ningún inconveniente con Grimaldo ni con Bryan Reyna. Al contrario, afirmó que confía en las cualidades de ambos futbolistas y confía en que puedan recuperar su mejor versión para llegar a ser piezas relevantes de la Bicolor.

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