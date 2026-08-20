0
LO ÚLTIMO
Cienciano eliminó a Botafogo y avanzó en la Copa Sudamericana
EN DIRECTO
Cruces de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Jean Deza destacó a dos futbolistas para la selección peruana: "Les tengo fe"

Jean Deza eligió a dos futbolistas peruanos como las figuras que puedan ser importantes para Mano Menezes en la selección peruana de cara a las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

Luis Blancas
Jean Deza eligió a dos jugadores para la selección peruana
Jean Deza eligió a dos jugadores para la selección peruana | Composición: Líbero
COMPARTIR

Jean Deza fue nuevamente entrevistado y destacó a dos futbolistas de la selección peruana como los extremos que pueden destacar en la era de Mano Menezes alegando que tiene mucha fe en que puedan nuevamente volver a destacar en la Bicolor: estamos hablando de Joao Grimaldo y Bryan Reyna.

Mano Menezes tiene pensando en convocar a exjugador de Alianza Lima y una figura del Sport Boys

PUEDES VER: Mano Menezes se perfila a convocar a exfutbolista de Alianza Lima y dos figuras del Sport Boys

Jean Deza eligió a dos jugadores para la selección peruana

En diálogo con el programa ‘Modo fútbol’, Jean Deza señaló a Reyna y Grimaldo como los futbolistas que podrían desempeñarse por las bandas y contribuir a que la selección peruana alcance objetivos importantes bajo la dirección de Mano Menezes.

“Le tengo mucha fe a Joao Grimaldo, le tengo fe al chico Reyna. Espero que exploten y que sea por el bienestar de la selección, que nos den alegrías. Yo también estoy grande y me gustaría verlos bien. No los conozco personalmente, pero les deseo lo mejor en su carrera”, afirmó.

Jean Deza eligió a Joao Grimaldo y Bryan Reyna para la selección peruana

Jean Deza eligió a Joao Grimaldo y Bryan Reyna para la selección peruana

Además, el delantero incluso evocó una entrevista reciente a Joao Grimaldo, en la que le consultaron quién de los dos era superior. Deza afirmó que el propio jugador reconoce que, por talento, él aún está por encima.

“No soy envidioso, no me meto con nadie, no me gusta hablar mal de nadie, y saben las condiciones que yo tengo porque todavía sigo vigente. El otro día vi una entrevista a Grimaldo preguntándole si él o Deza, y él sabe que su tío es más bravo. Aún no hay un extremo con mi capacidad”, afirmó en ‘Modo Fútbol’.

A pesar de sus palabras, Deza quiso dejar claro que no mantiene ningún inconveniente con Grimaldo ni con Bryan Reyna. Al contrario, afirmó que confía en las cualidades de ambos futbolistas y confía en que puedan recuperar su mejor versión para llegar a ser piezas relevantes de la Bicolor.

Próximos amistosos de la selección peruana

  • Estados Unidos
  • México
  • Canadá
  • Colombia
Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Jean Ferrari se rindió en elogios ante ex Alianza Lima: "El trabajo es espectacular"

  2. Mano Menezes se perfila a convocar a exfutbolista de Alianza Lima y dos figuras del Sport Boys

  3. Audios del VAR aseguran que no hubo mano en el Alianza Lima vs UTC: "Balón contacta en la espalda"

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

PRECIO

S/ 31.90
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano