Lapadula fue contundente sobre decisión de que Perú juegue en la altura: "Tengo que adaptarme"

La selección peruana quiere volver a destacar en las próximas Eliminatorias Sudamericanas, por lo que la FPF confirmó que mudarán su localía a plazas de altura en busca de obtener un beneficio sobre el resto de equipos. Ante ello, Gianluca Lapadula, actual futbolista de Universitario, no se guardó nada y mostró su contundente postura.

Gianluca Lapadula fue contundente sobre decisión de que Perú juegue en la altura

Durante una conferencia de prensa tras los entrenamientos de Universitario, Gianluca Lapadula fue consultado sobre la posibilidad de volver a vestir la camiseta de la ‘Bicolor’, especialmente por el buen rendimiento que viene mostrando en el Torneo Clausura.

Al respecto, el ‘Bambino’ no dudó en recalcar que representar a la selección peruana siempre será un orgullo para él, por lo que buscará volver a entrar en la consideración de Mano Menezes para los próximos partidos. En esa línea, demostró su compromiso al señalar que está dispuesto a adaptarse para jugar en la altura del Perú.

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"La selección siempre será un orgullo para mí y siempre buscaré volver. He leído mucho sobre jugar en la altura, cuál sea la decisión yo tengo que adaptarme, sea en altura o en el Nacional, todos se tienen que adaptar en ese sentido", señaló el atacante crema.

El exjugador del AC Milan de Italia indicó que no tendría inconvenientes si se decide dejar el Estadio Nacional como sede principal de la selección. Además, envió un mensaje al resto de sus compañeros al señalar que todos los futbolistas deberán adaptarse a la decisión que se tome.

¿Cuándo fue el último partido de Gianluca Lapadula con la selección peruana?

La última vez que Gianluca Lapadula se puso la camiseta de la selección peruana fue el 25 de marzo de 2025. En aquella oportunidad, la ‘Bicolor’ cayó por 1-0 ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas 2026.