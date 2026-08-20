Gianluca Lapadula emocionó a hinchas al rendirse ante Universitario: "El mejor equipo del Perú"

Gianluca Lapadula viene atravesando un momento destacado con la camiseta de Universitario, donde poco a poco se ha convertido en una pieza importante del equipo y una de las principales cartas de gol. A varias semanas de concretarse su fichaje, el delantero sorprendió a los hinchas al destacar la grandeza del club.

Gianluca Lapadula emocionó a hinchas al rendirse ante Universitario

El 'Bambino' conversó con la prensa durante una conferencia posterior a los entrenamientos de Universitario en Campo Mar y fue consultado por 'Jax Latin Media' sobre si el club había cumplido con las expectativas que tenía antes de su llegada. Sin embargo, Gianluca Lapadula sorprendió al revelar que la realidad terminó siendo mayor a lo esperado.

El delantero ítalo-peruano explicó que ya conocía a la 'U' desde hace varios años, pero reconoció que no había dimensionado la grandeza del club hasta vivirla de cerca. Su experiencia en Ate le permitió descubrir una institución que, según sus propias palabras, es la más grande del fútbol peruano.

Gianluca Lapadula destacó la grandeza de Universitario y el apoyo de su hinchada.

"Ya conocía a la U desde hace años, pero desde que vine me di cuenta de que es mucho más. Es el mejor equipo del Perú, con una gran hinchada, a mi familia le encanta muchísimo. Yo también me identifico con este equipo", sostuvo el delantero nacional.

Del mismo modo, el atacante también resaltó especialmente el cariño que reciben de los hinchas en cada uno de los partidos y reveló que su familia disfruta mucho de esta nueva etapa como jugador merengue. Además, recalcó que se siente muy identificado con el club.

Gianluca Lapadula valoró el recibimiento tras su fichaje por Universitario

Por otro lado, 'Lapa' agradeció la gran acogida que recibió por parte del plantel de la 'U' desde su llegada, un factor que ha llevado a que se acomode en el equipo. "Son cinco partidos y la verdad desde que vine me sentí muy cómodo a nivel de grupo y físico. Estoy muy contento y quiero seguir así", mencionó.

¿Hasta cuándo firmó contrato Gianluca Lapadula con Universitario?

Según indicó el periodista Gustavo Peralta, Gianluca Lapadula firmó un contrato por un año y medio con el conjunto estudiantil. De este modo, el delantero permanecerá ligado a Universitario hasta el cierre de la temporada 2027.



