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Jorge Abdiel Gutiérrez se rindió en elogios ante Universitario tras su fichaje: "Club importante"
Jorge Abdiel Gutiérrez se pronunció previo al próximo partido de Universitario y no dudó en destacar al club tras convertirse en el último fichaje para el Torneo Clausura.
Universitario de Deportes se movió de gran manera en el mercado de pases del Torneo Clausura 2026 y su último refuerzo fue Jorge Abdiel Gutiérrez. El defensa panameño se perfila a sumar sus primeros minutos con los cremas en la temporada y, previo al duelo ante Chankas, emocionó a los hinchas al destacar al club.
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Jorge Abdiel Gutiérrez se rindió en elogios ante Universitario
El lateral de 27 años conversó con el periodista Raúl Chávez en la salida de los entrenamientos en Campo Mar y fue consultado por su sentir tras llevar varios días conviviendo con el resto del plantel de Universitario.
Ante ello, Jorge Abdiel Gutiérrez no ocultó su gran alegría por formar parte de la 'U' y señaló que se trata de un paso muy importante en su carrera profesional. Además, resaltó que llegó a un equipo importante donde le han dado una gran bienvenida.
Jorge Abdiel Gutiérrez expresó su emoción por jugar en Universitario
“Contento de estar acá en un club tan importante y sé que va a ser un paso importante en mi carrera. Estoy bien, contento por el recibimiento y eso es importante para uno sentirse a gusto”, sostuvo el futbolista.
Del mismo modo, el mundialista en Norteamérica 2026 expresó su deseo de poder debutar con la camiseta de los merengues y poder empezar a ganar confianza de cara al final de temporada. Además, recalcó que buscará responder a la confianza brindada en su fichaje.
“Ya espero que pueda estar en los próximos partidos e ir ganando poco a poco confianza. Contento por la oportunidad que me da el club de poder estar acá y ojalá sea el inicio de grandes cosas”, culminó.
Jorge Abdiel Gutiérrez puede debutar ante Chankas
De acuerdo con lo señalado por el periodista Gustavo Peralta, la idea del comando técnico comandado por Héctor Cúper es que Jorge Abdiel Gutiérrez haga su debut en el partido de Universitario vs Chankas. El jugador ya cuenta con todos los documentos en regla y se prevé que sume sus primeros minutos con el equipo.
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