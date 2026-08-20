Universitario busca asegurar al 'Tunche' Rivera, pretendido por Alianza Lima y Sporting Cristal

Universitario de Deportes busca asegurar a un delantero figura de la Liga 1 para la presente temporada. El mercado de pases finalizó en nuestro país. Sin embargo, esto no implica que los equipos se mantengan en constante movimiento por el tema de las renovaciones, y este es el caso del elenco crema, que quiere extender el vínculo con un jugador que ha sido sondeado por sus máximos rivales, Alianza Lima y Sporting Cristal.

De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, se conoció que, desde la institución estudiantil, una persona le hizo saber al futbolista de 29 años que existe intención de tenerlo en el club, situación que ha emocionado mucho al conocido como el 'Tunche'.

Universitario busca asegurar al 'Tunche' Rivera

De acuerdo con el comunicador, durante la transmisión del programa 'Modo Fútbol', se pretende renovarlo pues, como se sabe, a fin de año el jugador terminaría contrato.

"Alguien de la ‘U’ le hizo saber al ‘Tunche’ que existe la intención de conversar sobre su renovación. Algo que el jugador no pensaba que iba a darse, porque tiene opciones para fin de año, entre ellas Alianza Lima y Sporting Cristal, cuando quede libre".

Tras este mensaje, Peralta señaló que Rivera se emocionó, pues con la coyuntura que está teniendo el equipo de buscar nuevos jugadores para reforzar, pensaba que esta posibilidad estaba lejos de darse.

“El ‘Tunche’ no pensaba que, por esta coyuntura que atraviesa la ‘U’, se iba a dar esta posibilidad. Le han hecho saber la intención de conversar para extender su vínculo, y eso lo ha recontra emocionado”.

¿Cuándo juega Universitario?

Universitario enfrentará a Los Chankas este domingo 23 de agosto por la fecha seis del Torneo Clausura 2026. El encuentro está programado para las 6.30 p. m. (hora peruana).