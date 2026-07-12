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El ‘Tunche’ resurge: sus goles reactivan su renovación con Universitario
José Rivera volvió a ganarse a la hinchada crema con un doblete ante Millonarios y Universitario evalúa renovarle el contrato que vence en diciembre.
José Rivera volvió a sonreír con la camiseta de Universitario. El delantero, conocido como el Tunche, tuvo una actuación destacada en el amistoso ante Millonarios al marcar un doblete en el triunfo crema por 2-0 en el Monumental.
Sus goles significaron más que una victoria de preparación, pues le permitieron reencontrarse con una hinchada que volvió a reconocer su entrega, sacrificio y compromiso cada vez que defendió los colores de la U.
El atacante había atravesado semanas complicadas debido a la incertidumbre sobre su futuro y las dudas que existían en torno a su continuidad en el plantel. Sin embargo, su respuesta llegó dentro del campo.
Con esta actuación, el panorama empieza a cambiar y Universitario analiza nuevamente la posibilidad de renovarle el vínculo. La administración crema busca llegar a un acuerdo para que Rivera, de 3 goles es temporada, siga siendo parte del proyecto.
El contrato del Tunche culmina en diciembre y Universitario espera asegurar su permanencia de cara a los próximos desafíos, con el objetivo de pelear por el Clausura y el tetracampeonato.
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