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El ‘Tunche’ resurge: sus goles reactivan su renovación con Universitario

José Rivera volvió a ganarse a la hinchada crema con un doblete ante Millonarios y Universitario evalúa renovarle el contrato que vence en diciembre.

Redacción Líbero
José Rivera anotó un doblete en la victoria de Universitario ante Millonarios.
José Rivera anotó un doblete en la victoria de Universitario ante Millonarios. | Foto: Universitario
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José Rivera volvió a sonreír con la camiseta de Universitario. El delantero, conocido como el Tunche, tuvo una actuación destacada en el amistoso ante Millonarios al marcar un doblete en el triunfo crema por 2-0 en el Monumental.

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Sus goles significaron más que una victoria de preparación, pues le permitieron reencontrarse con una hinchada que volvió a reconocer su entrega, sacrificio y compromiso cada vez que defendió los colores de la U.

El atacante había atravesado semanas complicadas debido a la incertidumbre sobre su futuro y las dudas que existían en torno a su continuidad en el plantel. Sin embargo, su respuesta llegó dentro del campo.

Con esta actuación, el panorama empieza a cambiar y Universitario analiza nuevamente la posibilidad de renovarle el vínculo. La administración crema busca llegar a un acuerdo para que Rivera, de 3 goles es temporada, siga siendo parte del proyecto.

El contrato del Tunche culmina en diciembre y Universitario espera asegurar su permanencia de cara a los próximos desafíos, con el objetivo de pelear por el Clausura y el tetracampeonato.

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