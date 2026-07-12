Universitario reveló lesiones de 3 figuras y se pierden los próximos partidos

Universitario de Deportes informó, a través de un parte médico, que tres jugadoras del plantel femenino serán bajas del equipo merengue de cara a la final de la Liga Femenina 2026 ante Sporting Cristal: estamos hablando de Xioczana Canales, Marie Anne Briceño y Luana Chamochumbi.

Universitario de Deportes reveló la lesión de 3 figuras para los próximos partidos

Universitario emitió un parte médico para informar la situación de tres futbolistas del plantel femenino. La noticia más preocupante la protagoniza Xioczana Canales, quien sufrió una grave lesión y deberá ser intervenida quirúrgicamente.

A través de un comunicado oficial, el club crema informó que Canales presenta una lesión del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha y ya se encuentra preparándose para la operación correspondiente.

Xioczana Canales, Marie Anne Briceño y Luana Chamochumbi se encuentran lesionadas y se perderán la final con Universitario en la Liga Femenina

Por otro lado, Marie Anne Briceño también sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior, aunque en la rodilla izquierda. La institución precisó que la futbolista fue sometida con éxito a una intervención quirúrgica y ya inició su proceso de recuperación.

Asimismo, Universitario dio a conocer el estado de Luana Chamochumbi, quien presenta una lesión condral en la rodilla derecha y actualmente viene cumpliendo un tratamiento de fisioterapia bajo la supervisión del cuerpo médico.

Universitario aseguró la recuperación de sus tres figuras: Xioczana Canales, Marie Anne Briceño y Luana Chamochumbi.

Finalmente, el club aseguró que las tres deportistas reciben un seguimiento permanente por parte del área médica y cuentan con el respaldo integral de la institución durante todo su proceso de recuperación, con el objetivo de que puedan volver a las canchas en las mejores condiciones posibles.