Universitario perdió 1-0 ante Sporting Cristal y generó enorme preocupación en su hinchada

Universitario de Deportes sigue enfocado en mejorar su rendimiento para el resto de la temporada y responder a la exigencia de su hinchada, que pide conquistar todos los títulos posibles, en especial el de la Liga 1 2026. En medio de ello, la desilusión se apoderó de Ate tras la reciente derrota ante Sporting Cristal.

Universitario perdió 1-0 ante Sporting Cristal y generó preocupación en su hinchada

La escuadra de Ate es consciente de que no puede relajarse en ningún partido. Sin embargo, su rendimiento ha dejado mucho que desear. En esta ocasión, no nos referimos al primer equipo de Universitario, que es dirigido por Héctor Cúper, sino a la categoría 2009, que se enfrentó a Sporting Cristal por la Copa Federación 2026.

Los cremas hicieron de locales en las instalaciones de Campo Mar, donde tenían que salir a conseguir un resultado que les permitiera seguir escalando en la tabla de posiciones. Sin embargo, el encuentro terminó siendo sumamente reñido.

Universitario cayó derrotado por la mínima ante Sporting Cristal

Para lamento de los hinchas de la 'U', Sporting Cristal terminó encontrando la ocasión de gol. Así lo hizo: anotó el único tanto del encuentro y aseguró tres puntos esenciales en su lucha por el título nacional. Este resultado, además, le permite marcar una leve distancia sobre los cremas en los primeros lugares del acumulado.

Por su parte, para Universitario representó un llamado de atención, ya que deberá volver a los entrenamientos lo más pronto posible para dejar atrás la preocupación por la derrota.

Universitario vs Sporting Cristal: resultados por la Copa Federación

Categoría 2009: Universitario 0-1 Sporting Cristal

Categoría 2012: Universitario 4-1 Sporting Cristal

Categoría 2013: Universitario 3-0 Sporting Cristal

Así marchan los primeros lugares de la tabla acumulada de la Copa Federación Oro