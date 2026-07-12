0
LO ÚLTIMO
Llaves confirmadas de las semifinales del Mundial 2026
EN VIVO
Alianza Lima vs Deportivo Cali desde Matute

Universitario perdió 1-0 ante Sporting Cristal y generó enorme preocupación en su hinchada

Universitario no impuso condiciones y terminó cayendo por 1-0 ante Sporting Cristal, un clásico rival. Resultado que generó una gran preocupación por el resto de la temporada.

Angel Curo
Universitario perdió 1-0 ante Sporting Cristal y generó enorme preocupación en su hinchada
Universitario perdió 1-0 ante Sporting Cristal y generó enorme preocupación en su hinchada | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes sigue enfocado en mejorar su rendimiento para el resto de la temporada y responder a la exigencia de su hinchada, que pide conquistar todos los títulos posibles, en especial el de la Liga 1 2026. En medio de ello, la desilusión se apoderó de Ate tras la reciente derrota ante Sporting Cristal.

Universitario busca remecer el mercado firmando a argentino cotizado en dos millones busca remecer el mercado firmando a argentino cotizado en dos millones

PUEDES VER: Universitario busca remecer el mercado firmando a argentino cotizado en dos millones: "En carpeta"

Universitario perdió 1-0 ante Sporting Cristal y generó preocupación en su hinchada

La escuadra de Ate es consciente de que no puede relajarse en ningún partido. Sin embargo, su rendimiento ha dejado mucho que desear. En esta ocasión, no nos referimos al primer equipo de Universitario, que es dirigido por Héctor Cúper, sino a la categoría 2009, que se enfrentó a Sporting Cristal por la Copa Federación 2026.

Los cremas hicieron de locales en las instalaciones de Campo Mar, donde tenían que salir a conseguir un resultado que les permitiera seguir escalando en la tabla de posiciones. Sin embargo, el encuentro terminó siendo sumamente reñido.

Universitario de Deportes

Universitario cayó derrotado por la mínima ante Sporting Cristal

Para lamento de los hinchas de la 'U', Sporting Cristal terminó encontrando la ocasión de gol. Así lo hizo: anotó el único tanto del encuentro y aseguró tres puntos esenciales en su lucha por el título nacional. Este resultado, además, le permite marcar una leve distancia sobre los cremas en los primeros lugares del acumulado.

Por su parte, para Universitario representó un llamado de atención, ya que deberá volver a los entrenamientos lo más pronto posible para dejar atrás la preocupación por la derrota.

Universitario vs Sporting Cristal: resultados por la Copa Federación

  • Categoría 2009: Universitario 0-1 Sporting Cristal
  • Categoría 2012: Universitario 4-1 Sporting Cristal
  • Categoría 2013: Universitario 3-0 Sporting Cristal

Así marchan los primeros lugares de la tabla acumulada de la Copa Federación Oro

EquiposPJDGPuntos
1. Alianza Lima81+187207
2. Sporting Cristal82+66166
3. Universitario de Deportes79+91161
4. Deportivo Coopsol85+14118
Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Alineaciones Alianza Lima vs Deportivo Cali: conoce el once blanquiazul para el amistoso en Matute

  2. Partidos de la Liga 1: programación, horarios y canales para ver la fecha 1 del Torneo Clausura

  3. Alianza Lima vs Deportivo Cali EN VIVO: horario, canal y alineaciones del amistoso internacional

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano