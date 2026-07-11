Williams Riveros rotundo con las acusaciones del representante de Miguel Silveira: "Es un..."

Luego de la victoria de Universitario de Deportes sobre Millonarios FC en un amistoso disputado en el Estadio Monumental, Williams Riveros rompió su silencio sobre la polémica generada por las declaraciones del representante de Miguel Silveira, quien aseguró que algunos jugadores influían en las decisiones del entrenador.

Williams Riveros fue tajante tras acusaciones del representante de Miguel Silveira en contra Universitario

El defensor crema dejó en claro que el plantel no presta atención a ese tipo de comentarios y que el grupo mantiene el enfoque en sus objetivos deportivos.

"Son cosas que para nosotros la verdad no importan mucho. Tratamos de no darle importancia porque primero somos nosotros y después lo de afuera; siempre fue así. Los tres años que salimos campeones tratamos de no darle tanta bola, así que vamos a seguir en la nuestra", declaró.

Miguel Silveira salió de Universitario tras irregular Torneo Apertura

No obstante, la respuesta más contundente llegó cuando fue consultado directamente sobre si desmentía las afirmaciones realizadas por el entorno del mediocampista brasileño. "El que piensa que eso es verdad, perdón la palabra, pero es un tonto. El que crea que eso es verdad es un tonto", sentenció Riveros.

¿Qué dijo el representante de Miguel Silveira en contra de Universitario?

Cabe recordar que Robson Lima, representante de Miguel Silveira, había afirmado que dos o tres futbolistas del plantel tenían influencia en las alineaciones del equipo e incluso opinaban sobre los cambios que debía realizar el director técnico.

"No voy a nombrar, no recuerdo los nombres de los jugadores, pero había dos o tres que hacían las alineaciones. En algún momento, cuando iba a hacer un cambio, decían: 'No pongas a este, pon a otro'", manifestó el agente, declaraciones que fueron rechazadas de manera categórica por el zaguero paraguayo.