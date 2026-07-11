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Gianluca Lapadula dio rotundo comentario tras debutar con Universitario: "Me han hablado..."

Gianluca Lapadula decidió hablar tras su debut con la camiseta de Universitario de Deportes ante Millonarios por partido amistoso desde el Estadio Monumental.

Luis Blancas
Gianluca Lapadula y su fuerte comentario tras debutar con Universitario de Deportes
Gianluca Lapadula y su fuerte comentario tras debutar con Universitario de Deportes | Foto: Universitario
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El delantero Gianluca Lapadula tuvo un debut soñado con Universitario de Deportes en la victoria por 2-0 sobre Millonarios FC de Colombia y, al finalizar el encuentro, expresó su felicidad por vestir por primera vez la camiseta crema en el Estadio Monumental de Ate.

Rodrigo Ureña y su rotundo gesto hacia la tribuna de Universitario de Deportes

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Gianluca Lapadula y su fuerte comentario tras debutar con Universitario de Deportes

Lapadula aseguró que su principal objetivo con Universitario es alcanzar su mejor estado físico para llegar en óptimas condiciones al inicio del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, además de adaptarse rápidamente al funcionamiento del equipo.

Estoy feliz, feliz de estar aquí y sobre todo es importante para mí estar bien físicamente, quiero seguir así. Ojalá encaje y falta poco para el debut, tengo muchas ganas, y tengo que seguir trabajando para llegar bien", manifestó.

Gianluca Lapadula debutó con Universitario de Deportes

Gianluca Lapadula debutó con Universitario de Deportes

Asimismo, Lapadula reveló que sus nuevos compañeros ya conversaron con él y le transmitieron confianza para facilitar su adaptación al plantel dirigido por Héctor Cúper. "Me han hablado y yo quiero adaptarme lo más pronto posible, nada más", comentó el atacante de la selección peruana.

Finalmente, el delantero tuvo palabras de agradecimiento para la afición merengue, que lo recibió con una gran ovación en el Estadio Monumental, y prometió esforzarse para retribuir ese cariño dentro del campo. "Agradezco mucho a todos por venir a ver, quiero darle satisfacción a la hinchada y les agradezco", concluyó.

¿Por cuánto tiempo firmó Gianluca Lapadula con Universitario?

Gianluca Lapadula llegó a un acuerdo con Universitario de Deportes por 2 temporadas, por lo que su vínculo con el club concluirá en diciembre de 2027. No obstante, si consigue sobresalir por su rendimiento y capacidad goleadora, tendría muchas opciones de prolongar su permanencia en el conjunto crema.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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