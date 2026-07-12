Matías Di Benedetto, figura de Universitario, dio fuerte comentario sobre Rodrigo Ureña: "Él..."

Universitario de Deportes y Millonarios de Colombia se enfrentaron en un partido amistoso en el Estadio Monumental de Lima y, en medio de ello, se dio el regreso de Rodrigo Ureña al recinto, pero ahora con la camiseta del conjunto visitante. Luego, Matías Di Benedetto fue consultado sobre el chileno y dejó un fuerte comentario.

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Matías Di Benedetto, defensa de Universitario, dio rotundo comentario sobre Rodrigo Ureña

En entrevista con diversos medios, Di Benedetto fue consultado de forma directa sobre qué mensaje tiene para Ureña, quien retornó al Monumental para jugar el amistoso vistiendo ahora los colores de Millonarios y ya no los de Universitario.

Para el defensor argentino de 33 años, el volante chileno fue una pieza clave del plantel que salió tricampeón del fútbol peruano, dejó su nombre en la historia del club crema y afirmó que tiene una relación estable y muy buena.

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"La verdad es que él dejó una huella muy importante acá y tengo la mejor relación con Rodri", expresó Matías Di Benedetto, quien compartió el tricampeonato de la Liga 1 con Rodrigo Ureña del 2023 al 2025.

Rodrigo Ureña reveló con polémica la verdad sobre su salida de Universitario

Ureña explicó que su salida de Universitario de Deportes y su incorporación a Millonarios no respondieron a una razón económica, sino al maltrato y a las amenazas que, según dijo, recibió de la directiva de entonces cuando debían negociar su continuidad al final de la temporada 2025.

"Pasaron un montón de cosas, y que yo salga a hablar ahora sobre cómo se comportaron conmigo y la forma en que me amenazaron para salir del club, lo que menos quiero es que Universitario se vea afectado”, inició.

"En la vida y en el fútbol no todo es dinero. Uno espera que, en su trabajo, su jefe lo trate bien, o al menos con un poco de respeto. Más allá de lo que se diga sobre el aspecto económico, al final solo son números. No podía seguir soportando ese tipo de amenazas ni la forma en que me trataban. A pesar de mi forma de ser, que quizá a muchos no les gustaba, siempre defendí estos colores con honor. Simplemente merecía un poco más de respeto", concluyó.