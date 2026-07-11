Rodrigo Ureña rompió su silencio y reveló la verdad sobre su salida de Universitario: "Me amenazaron..."

Universitario de Deportes y Rodrigo Ureña pusieron fin a su relación contractual tras el término de la Liga 1 en 2025. Sin embargo, meses después y en medio de su visita al Estadio Monumental para jugar un amistoso con Millonarios, el volante chileno salió al frente para revelar la verdad sobre su salida del club crema.

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Rodrigo Ureña confesó la verdad sobre su salida de Universitario

En declaraciones a distintos medios peruanos, Ureña explicó que el motivo real de su inesperada salida de Universitario estuvo relacionado con la actitud inapropiada de los directivos del club en aquel momento, aunque evitó señalar nombres o responsables concretos.

El volante chileno explicó que su llegada a Millonarios no estuvo motivada por una cuestión económica, sino por el maltrato y amenazas que recibió cuando debían negociar su continuidad al cierre de la temporada 2025.

"Pasaron un montón de cosas, y que yo salga a hablar ahora sobre cómo se comportaron conmigo y la forma en que me amenazaron para salir del club, lo que menos quiero es que Universitario se vea afectado”, empezó diciendo.

"En la vida y en el fútbol no todo es dinero. Uno espera que, en su trabajo, su jefe lo trate bien, o al menos con un poco de respeto. Más allá de lo que se diga sobre el aspecto económico, al final solo son números. No podía seguir soportando ese tipo de amenazas ni la forma en que me trataban. A pesar de mi forma de ser, que quizá a muchos no les gustaba, siempre defendí estos colores con honor. Simplemente merecía un poco más de respeto", afirmó.

"Tuvieron noviembre y diciembre para hablar conmigo. Incluso cuando estuve fuera del país, me tuvieron negociando hasta el 24 de diciembre, a las 8 de la noche. Me pedían, por favor, que me fuera para no pagarme dos días más. A uno, como ser humano, le duele”, concluyó.

Por último, Rodrigo Ureña dejó claro que, aunque ya no forma parte de Universitario de Deportes, su aprecio por el club sigue intacto, pues, a su juicio, al final los hinchas son quienes permanecen en la historia del equipo y no los directivos ni los futbolistas.