Alineaciones de Universitario vs Millonarios por amistoso: el once crema de Cúper en el Monumental

Universitario se alista para su última prueba de fuego antes del inicio del Torneo Clausura 2026. Los cremas enfrentarán a Millonarios en un amistoso internacional en el Estadio Monumental, que tendrá como principal atractivo el regreso de Rodrigo Ureña y Fabián Bustos a Ate. Conoce aquí las alineaciones que presentarán ambos equipos.

Alineación de Universitario

Diego Romero; Andy Polo, Caín Fara, Matías Di Benedetto, César Inga; Héctor Fértoli, Jordan Guivin, Jairo Concha, Adrián Quiroz; Lizandro Alzugaray y Álex Valera.

El conjunto comandado por el DT Héctor Cúper sabe que no puede guardarse nada para este encuentro, considerando que debe hacer la mayor cantidad de pruebas en su esquema para el Torneo Clausura. Por ello, la principal novedad en Universitario es que se prevé un cambio de sistema.

Universitario cumplió su último entrenamiento antes del amistoso

En las últimas semanas, se venía rumoreando que el comando técnico dejaría de lado el 3-5-2 para pasar a jugar con una línea de cuatro defensores. Sin embargo, los planes también sufrieron un contratiempo, luego de confirmarse la lesión de Aldo Corzo, que será reservado por precaución.

Asimismo, la expectativa de los hinchas está en ver por primera vez a los nuevos refuerzos del club para el segundo semestre del año: Jordan Guivin, Adrián Quiroz y Gianluca Lapadula.

Alineación de Millonarios

Javier Burrai; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Arias, Valencia; Angulo, Mateo García, Rodrigo Ureña, David Silva; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras.

Por su parte, Millonarios encara este amistoso con la necesidad de encontrar un mejor funcionamiento colectivo, luego de su irregular rendimiento en el primer semestre. La escuadra colombiana ha realizado numerosos fichajes en el mercado y se espera que tengan minutos.

Millonarios cumplió con su pretemporada previo a su partido ante Universitario

Sin embargo, todo girará en torno a Rodrigo Ureña, quien seguramente recibirá una especial ovación en su regreso al Estadio Monumental. Su única baja por lesión es el futbolista Danovis Banguero, quien se quedó en Colombia por un golpe en la rodilla.