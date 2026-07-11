Campeón en Ecuador se emociona por su regreso al Monumental de Universitario: "Hinchada increíble"

Universitario de Deportes ya quedó concentrado para su enfrentamiento ante Millonarios de Colombia, su prueba de fuego para el debut en el Torneo Clausura 2026. Los cremas han realizado numerosos fichajes para este segundo tramo del año y esperan celebrarlo con sus hinchas. Bajo esa premisa, un campeón del fútbol ecuatoriano sorprendió al expresar su emoción por volver al Monumental de Ate.

Campeón en Ecuador se emociona por su regreso al Monumental de Universitario

Uno de los aspectos más llamativos que tendrá este encuentro amistoso será el regreso de Fabián Bustos y Rodrigo Ureña. Precisamente, el entrenador conversó con las cámaras de ‘Entre Bolas’ a su llegada al Perú y se mostró emocionado por enfrentar a Universitario.

Bustos no dudó en expresar su alegría por reencontrarse con su antiguo equipo y varios integrantes del club, con los que mantiene una grata relación. Además, expresó enorme admiración por la hinchada crema, que arma un buen ambiente en el Estadio Monumental.

Video: Entre Bolas.

"Contento de estar acá en Lima para ver y juntarme con gente que quiero mucho. Siempre es bueno jugar en un cancha que es muy difícil, tuve la suerte de dirigir muchos partidos ahí, sé que es una cancha complicada para los visitantes. Agradecido con toda la gente que trabaja en el club, tengo ganas de verlos a todos, a esa hinchada increíble que es impresionante como alienta. Ahora me va a tocar estar del otro lado. Ojalá vuelva algún día, Y dale U toda la vida", sostuvo el estratega.

En esa línea, el ahora técnico de Millonarios indicó que jugar en contra en el recinto de Ate es muy complicado por el ambiente que genera la hinchada de la ‘U’. Asimismo, expresó su deseo de regresar en un futuro al club.

Fabián Bustos fue campeón en Ecuador

Fabián Bustos tuvo un gran paso por el fútbol ecuatoriano, donde gracias a su metodología de juego logró conquistar tres títulos. Primero, conquistó la Serie B en 2015 bajo el mando de Delfín SC. No obstante, no se quedó allí, ya que en 2019 volvió a salir campeón con el club, pero esta vez en la Liga Pro 2019. Al año siguiente repitió la hazaña con Barcelona SC.