¿A que hora juega Universitario vs Millonarios y dónde ver partido amistoso?
Conoce el día, la hora y el canal de transmisión del partido entre Universitario de Deportes y Millonarios en un partido amistoso internacional en el Estadio Monumental.
Universitario de Deportes y Millonarios de Colombia se enfrentarán en un duelo amistoso en el Estadio Monumental de Ate, en Lima, en un encuentro en el que el técnico Fabián Bustos y Rodrigo Ureña se reencontrarán con la hinchada merengue. Conoce el día, la hora y el canal para ver este emocionante choque entre clubes.
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¿Cuándo juega Universitario vs. Millonarios?
El partido entre Universitario vs Millonarios por partido amistoso internacional se llevará a cabo el sábado 11 de julio en el Estadio Monumental de Lima. Ambos elencos buscan sus mejor equipo para inicios de sus ligas locales y llegar en optimas condiciones para pelear el título.
¿A qué hora juega Universitario vs. Millonarios?
Este choque entre el club peruano y el colombiano empezará a las 3.30 p. m. en Perú y Colombia. De igual manera, te mostramos los horarios en otros países:
- México: 2.30 p. m.
- Perú, Ecuador y Colombia: 3.30 p. m.
- Venezuela, Bolivia y Chile: 4.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 5.30 p. m.
- España: 10.30 p. m.
Universitario vs Millonarios se podrá ver por Universitario TVU
¿Dónde ver Universitario vs. Millonarios?
La transmisión del amistoso entre Universitario y Millonarios estará a cargo de Universitario TV, el canal oficial de YouTube del cuadro crema. No obstante, para acceder a la señal será imprescindible contar con una suscripción activa, cuyo costo es de S/15.
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