Sporting Cristal vs Bentín Tacna Heroica EN VIVO por Copa de la Liga: hora, dónde ver y pronóstico

Es momento de un partido clave entre Sporting Cristal y Bentín Tacna Heroica por los octavos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026. Este choque, que se jugará en el Estadio Alberto Gallardo, se llevará a cabo el sábado 11 de julio a partir de las 15.30 horas locales (20.30 horas GMT), con transmisión en vivo de Bicolor+ en la plataforma de YouTube.

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Sporting Cristal tiene la obligación de conseguir una victoria en casa ante el conjunto tacneño para seguir en carrera por la Copa de la Liga Caliente 2026. El equipo de Roberto Mosquera mostró un buen rendimiento en la fase de grupos, por lo que ahora contará con su localía para este choque clave, que lo ubicaría entre los ocho mejores del certamen local.

Los celestes llegaron a esta instancia tras ser líderes de su grupo y mantenerse invictos a lo largo de las tres jornadas. El estratega Mosquera ha ido alternando alineaciones para darles rodaje a algunos futbolistas que no lograron tener continuidad en el arranque de la temporada, así como a varios titulares para que no pierdan ritmo futbolístico.

En el caso de Bentín Tacna Heroica, cumplió una gran campaña en su serie al superar a FBC Melgar en la tabla de posiciones. Su segundo lugar le dio la clasificación a esta instancia, por lo que ahora tiene el deseo de dar el batacazo en el Estadio Alberto Gallardo y dejar en alto el nombre de la institución.

Sporting Cristal y Bentín Tacna Heroica se enfrentarán por la Copa de la Liga 2026

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Bentín Tacna Heroica?

El partido entre Sporting Cristal vs Bentín Tacna Heroica por los octavos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026 se jugará el sábado 11 de julio en el Estadio Alberto Gallardo. Ambos equipos afrontarán esta llave a partido único y solo un elenco accederá a la siguiente instancia del torneo local.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Bentín Tacna Heroica?

Este choque entre ambos equipos inicia a partir de las 15.30 horas locales (20.30 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios en distintos países:

México: 14.30 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 15.30 horas

Chile, Venezuela, Bolivia: 16.30 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 17.30 horas

España: 22.30 horas

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Bentín Tacna Heroica?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Bentín Tacna Heroica se verá por la señal de Bicolor+ en la plataforma de YouTube. Es la única vía exclusiva en la que se podrá ver este emocionante encuentro, el cual podrás sintonizar en tu PC, Smart TV y/o teléfono móvil.

Sporting Cristal se enfrentará a Bentín Tacna Heroica este sábado 11 de julio en los octavos de final de la Copa Caliente de la Liga 2026 en el estadio Alberto Gallardo.

Posibles alineaciones de Sporting Cristal vs Bentín Tacna Heroica

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Duham Ballumbrosio, Luis Abram, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva, Gustavo Cazonatti, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Juan Cruz González, Maxloren Castro e Irven Ávila.

Bentín Tacna Heroica: Diego Montalvo, Fabrizzio Aragón, Ramiro Benavente, Edilson Peña, Carlos Ventura, Julio García, José Inga, Ángel Pérez, Gustavo Loayza, Julber Linares y Matías López.

Sporting Cristal vs Bentín Tacna Heroica: pronóstico, cuotas y cuánto paga

De momento, las casas de apuestas aún no actualizan su base de datos para publicar las cuotas de este partido de la Copa de la Liga Caliente 2026 entre Sporting Cristal vs Bentín Tacna Heroica. Habrá que esperar una actualización.

Últimos resultados de Sporting Cristal y Bentín Tacna Heroica

SPORTING CRISTAL

Sporting Cristal 2-0 Unión Comercio (Copa de la Liga)

Estudiantil CNI 1-2 Sporting Cristal (Copa de la Liga)

Comerciantes FC 1-1 Sporting Cristal (Copa de la Liga)

Cienciano 3-2 Sporting Cristal (Liga 1)

Cerro Porteño 2-0 Sporting Cristal (Copa Libertadores)

BENTÍN TACNA HEROICA