¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Bentín Tacna Heroica y dónde ver partido por la Copa de la Liga 2026?

Sporting Cristal y Bentín Tacna Heroica se enfrentarán este sábado 11 de julio por los octavos de final de la Copa de la Liga 2026, en un partido que definirá a uno de los primeros clasificados a la siguiente ronda del certamen. En esta nota, haremos un repaso sobre cómo llegan ambos equipos, así como el horario del encuentro y en qué plataforma será transmitido en vivo.

PUEDES VER: Sporting Cristal y el once que pretende Roberto Mosquera con los recientes fichajes del 2026

¿A qué hora juegan Sporting Cristal y Bentín Tacna Heroica?

El partido entre Cristal y Bentín Tacna Heroica está programado para iniciar a las 3.30 p. m., en el estadio Alberto Gallardo. Los dirigidos por el profesor Roberto Mosquera se perfilan como favoritos por su condición de local; no obstante, el conjunto tacneño intentará dar el golpe y seguir haciendo historia.

Horarios en otros países

Colombia y Ecuador: 3:30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4:30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 5:30 p. m.

México: 2:30 p. m.

España: 10:30 p. m.

¿Dónde ver el partido?

La transmisión del encuentro entre rimenses y tacneños estará a cargo de Bicolor+, cuenta oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), que emitirá el compromiso en vivo y de manera gratuita, a fin de que los aficionados puedan seguir todas las incidencias minuto a minuto.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Sporting Cristal parte como favorito de esta llave por su condición de local y buscará consolidarse como uno de los pocos equipos limeños que continúan en competencia, tras las eliminaciones de Universitario de Deportes y Alianza Lima, que se quedaron en fase de grupos.

Este partido también genera gran expectativa por el posible debut de Hernán Barcos con camiseta celeste. El 'Pirata' podría sumar sus primeros minutos desde su llegada a Cristal, tras haberse desvinculado de Cajamarca FC.

Hernán Barcos podría debutar este sábado con Sporting Cristal.

En tanto, Bentín Tacna llega como una de las sorpresas del torneo y buscará dar el batacazo frente a uno de los equipos más grandes del país y meterse entre los 8 mejores de la Copa.