Alianza Lima enfrentará a Universidad Católica e Independiente del Valle en torneo internacional

Alianza Lima volverá a competir a nivel internacional con sus divisiones menores al confirmar su participación en la Fiesta CONMEBOL Evolución 2026, certamen que se disputará en Paraguay. El cuadro blanquiazul estará representado por las categorías Sub-16 Femenina y Sub-13 Masculina, que buscarán dejar en alto el nombre del club frente a importantes academias del continente.

Alianza Lima jugará contra Universidad Católica e Independiente del Valle en importante torneo internacional

Uno de los principales desafíos para las íntimas de la Sub-16 llegará en la fase de grupos, donde deberán medirse ante Universidad Católica de Chile e Independiente del Valle de Ecuador, dos de las instituciones con mayor prestigio en el fútbol formativo sudamericano. El equipo dirigido por Roberto Ruiz también compartirá el Grupo B con Inter Stars Rush de Bolivia y un representante colombiano.

Alianza Lima Femenino Sub-16 y Alianza Lima Masculino Sub-13 jugarán en torneo internacional

El debut de la Sub-16 Femenina será el 31 de julio frente a Universidad Católica. Posteriormente enfrentará a Independiente del Valle el 2 de agosto, antes de completar la primera fase ante el representante de Colombia y el conjunto boliviano. Todos sus compromisos se disputarán en el Parque Guasu Metropolitano de Paraguay.

Alianza Lima Sub-13 buscará ganar el título internacional

Por su parte, la categoría Sub-13 Masculina, bajo la conducción de José Sosa, también afrontará una exigente competencia internacional. Los jóvenes blanquiazules compartirán grupo con Secasports de Venezuela, Universidad Católica de Chile, Deportivo Tigres y New Porto de Ecuador, en busca de avanzar a las siguientes rondas del certamen.

Con esta participación, Alianza Lima reafirma su apuesta por el desarrollo de sus divisiones menores y brindará a sus jóvenes futbolistas la posibilidad de sumar experiencia frente a algunas de las mejores canteras de Sudamérica, consolidando el trabajo que viene realizando en el fútbol formativo tanto en la rama masculina como femenina.