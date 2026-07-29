- Hoy:
- Partidos de hoy
- Boca Juniors vs O'Higgins
- Copa Sudamericana
- Alianza Lima
- Universitario
- Programación fecha 3
- Fichajes vóley
Alianza Lima enfrentará a Universidad Católica e Independiente del Valle en torneo internacional
Alianza Lima jugará contra Universidad Católica e Independiente del Valle en importante campeonato internacional este 2026.
Alianza Lima volverá a competir a nivel internacional con sus divisiones menores al confirmar su participación en la Fiesta CONMEBOL Evolución 2026, certamen que se disputará en Paraguay. El cuadro blanquiazul estará representado por las categorías Sub-16 Femenina y Sub-13 Masculina, que buscarán dejar en alto el nombre del club frente a importantes academias del continente.
PUEDES VER: Seleccionado chileno se rindió en elogios ante Nicolás Díaz, fichaje de Alianza Lima: "Es un..."
Alianza Lima jugará contra Universidad Católica e Independiente del Valle en importante torneo internacional
Uno de los principales desafíos para las íntimas de la Sub-16 llegará en la fase de grupos, donde deberán medirse ante Universidad Católica de Chile e Independiente del Valle de Ecuador, dos de las instituciones con mayor prestigio en el fútbol formativo sudamericano. El equipo dirigido por Roberto Ruiz también compartirá el Grupo B con Inter Stars Rush de Bolivia y un representante colombiano.
Alianza Lima Femenino Sub-16 y Alianza Lima Masculino Sub-13 jugarán en torneo internacional
El debut de la Sub-16 Femenina será el 31 de julio frente a Universidad Católica. Posteriormente enfrentará a Independiente del Valle el 2 de agosto, antes de completar la primera fase ante el representante de Colombia y el conjunto boliviano. Todos sus compromisos se disputarán en el Parque Guasu Metropolitano de Paraguay.
Alianza Lima Sub-13 buscará ganar el título internacional
Por su parte, la categoría Sub-13 Masculina, bajo la conducción de José Sosa, también afrontará una exigente competencia internacional. Los jóvenes blanquiazules compartirán grupo con Secasports de Venezuela, Universidad Católica de Chile, Deportivo Tigres y New Porto de Ecuador, en busca de avanzar a las siguientes rondas del certamen.
Con esta participación, Alianza Lima reafirma su apuesta por el desarrollo de sus divisiones menores y brindará a sus jóvenes futbolistas la posibilidad de sumar experiencia frente a algunas de las mejores canteras de Sudamérica, consolidando el trabajo que viene realizando en el fútbol formativo tanto en la rama masculina como femenina.
- 1
Héctor Cúper rotundo sobre la llegada de Piero Quispe a Universitario: "Necesita una preparación previa"
- 2
Universitario se reunió con Williams Riveros y tomó firme decisión que impacta a hinchas: "Se va..."
- 3
Paulo Autuori, ex Cristal, remece el mercado y firma por subcampeón de Sudamericana: "Comandante"
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 38.50