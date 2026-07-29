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Nicolás Díaz listo para debutar con Alianza Lima ante Alianza Atlético
El defensa chileno está físicamente apto y quedó a disposición del técnico Pablo Guede, quien definirá si será titular o suma minutos este sábado en Alianza Lima.
El defensa chileno Nicolás Díaz podría cumplir su esperado debut con Alianza Lima este sábado, cuando los blanquiazules enfrenten a Alianza Atlético por el Torneo Clausura. El defensor es una de las novedades que espera ver la hinchada íntima.
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El jugador ya se encuentra plenamente recuperado en el aspecto físico y viene entrenando con normalidad junto al plantel. Tras completar su proceso de adaptación, quedó habilitado para ser considerado por el comando técnico.
La decisión final estará en manos de Pablo Guede, quien analizará si Nicolás Díaz inicia como titular o si recibe sus primeros minutos durante el compromiso. El técnico evaluará su estado futbolístico y la mejor opción para el equipo.
La llegada del defensor chileno, que también puede jugar de lateral, representa una alternativa importante para fortalecer la última línea de Alianza Lima. Su experiencia y características defensivas buscan darle mayor seguridad al conjunto blanquiazul.
Con el objetivo de seguir sumando en el campeonato, Díaz espera aprovechar la oportunidad y comenzar a ganarse un lugar en el equipo. Todo dependerá de la decisión que tome Guede antes del duelo ante Alianza Atlético.
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