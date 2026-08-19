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¡A juntar agua! Sedapal confirma distritos y horarios del corte de servicio este 20 de agosto
Sedapal anunció cortes temporales de agua potable para este jueves 20 de agosto en diferentes sectores de Lima. Conoce los distritos afectados y horarios.
Si vives en Lima, presta atención a la programación de Sedapal para este jueves 20 de agosto, pues varios sectores tendrán una interrupción temporal del servicio de agua potable. Los cortes responden a trabajos programados por la empresa, por lo que es importante conocer con anticipación si tu distrito está incluido y durante qué horario se suspenderá el suministro.
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Para evitar contratiempos en casa, se recomienda almacenar agua con anticipación y organizar las actividades que dependan del servicio. Revisa la lista de distritos y horarios del corte para saber si tu zona será afectada y tomar las previsiones necesarias durante las horas de restricción.
Miraflores
- Motivo: Empalme de tubería
- Localidades / Áreas afectadas: Urb. Miraflores - Cuadrante: Av. 28 de Julio, Av. La Paz, Malecón La Reserva, Av. José Larco
- Urb. Miraflores, Urb. San Antonio - Cuadrante: Av. Casimiro Ulloa, Av. Paseo de la República, Av. Ricardo Palma, Av. Ernesto Diez Canseco, Av. Alfredo Benavides
- Sectores: Sector 56 - 57
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 20 de agosto | 12.00 m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 20 de agosto | 11.00 p. m.
Ate
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: APV María Reina de los Ángeles, Asociación Las Palmeras, Asociación 8 de Diciembre, Asociación La Estrella, Asoc. Fundo Santa Clara, Asociación María Reina de los Apóstoles, Urb. Centro Poblado Santa Clara, Urb. Ex-Fundo La Estrella, Urb. Robles de Ate I y II etapa
- Sectores: Sector 162
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 20 de agosto | 11.00 a. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 20 de agosto | 11.00 p. m.
Comas
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: Urb. Popular San Juan Bautista, Urb. La Alborada, Urb. Popular San Carlos
- Sectores: Sector 347
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 20 de agosto | 12.00 m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 20 de agosto | 8.00 p. m.
Distritos de Lima no contarán con el servicio de agua potable debido al corte de Sedapal.
San Juan de Lurigancho
- Motivo: Limpieza de Reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: A.H. UPIS Huáscar (Grupo I), A.H. Belén, A.H. UPIS Huáscar de Canto Grande, A.H. Señor de los Milagros - Parcela A, A.H. Vista Alegre Ampliación, A.H. Vista Alegre, A.H. 19 de Abril, A.H. 19 de Abril Ampliación, A.H.H Jorge Chávez, A.H. Castañeda Lossio, AF Santa Patricia, A.H. El Progreso, A.H. UPIS Huascar - Sector C El Amauta, AF Hijos de Corazón de Jesús, A.H. Virgen del Carmen, A.H. Prolongación Amauta, Agrup. Belén Ampliación, Agrup. Tarapacá, A.H. UP de la Esperanza - Sector Brisas de Huascar, Agrup. El Bosque, AF Los Balcones de Belén, Agrup. Utupura.
- Sectores: Sector 411
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 20 de agosto | 9.00 a. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 20 de agosto | 10.00 p. m.
San Juan de Miraflores
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: Urb. San Juan zona D, Urb. San Juan zona C
- Sectores: Sector 97
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 20 de agosto | 8.00 a. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 20 de agosto | 8.00 p. m.
Chorrillos
- Motivo: Limpieza y desinfección de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: A.H. Santa Teresa de Villa, A.H. Santa Teresita de Villa, A.H. Santa Teresa de Chorrillos, A.H. Viñas de Ate, A.H. Villa Venturito, A.H. Villa Venturo, Coop.Viñas de Ate
- Sectores: Sector 97
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 20 de agosto | 5.00 a. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 20 de agosto | 9.00 p. m.
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