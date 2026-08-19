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Temblor HOY, miércoles 19 de agosto en Lima: dónde fue el epicentro del sismo de 4.8 que remeció la capital

Mantente informado sobre los sismos que se registren en Perú HOY, miércoles 19 de agosto. El Instituto Geofísico del Perú informa sobre el epicentro y magnitud.

Angie De La Cruz
Revisa el reporte EN VIVO del IGP sobre los temblores registrados en Perú HOY, miércoles 19 de agosto.
Revisa el reporte EN VIVO del IGP sobre los temblores registrados en Perú HOY, miércoles 19 de agosto. | Imagen: Líbero/ ChatGPT
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La actividad sísmica mantiene en alerta a los peruanos, por lo que el Instituto Geofísico del Perú (IGP) actualiza constantemente los reportes sobre los movimientos telúricos registrados en el territorio nacional. En esta nota podrás conocer EN VIVO el epicentro, magnitud, profundidad, hora y ubicación del último sismo reportado, así como todos los detalles proporcionados por el Centro Sismológico Nacional para HOY, miércoles 19 de agosto.

Temblor en Perú EN VIVO, HOY martes 18 de agosto.

PUEDES VER: Temblores en Perú: reporte del IGP sobre los sismos del martes 18 de agosto

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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