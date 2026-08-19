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Temblor HOY, miércoles 19 de agosto en Lima: dónde fue el epicentro del sismo de 4.8 que remeció la capital
Mantente informado sobre los sismos que se registren en Perú HOY, miércoles 19 de agosto. El Instituto Geofísico del Perú informa sobre el epicentro y magnitud.
La actividad sísmica mantiene en alerta a los peruanos, por lo que el Instituto Geofísico del Perú (IGP) actualiza constantemente los reportes sobre los movimientos telúricos registrados en el territorio nacional. En esta nota podrás conocer EN VIVO el epicentro, magnitud, profundidad, hora y ubicación del último sismo reportado, así como todos los detalles proporcionados por el Centro Sismológico Nacional para HOY, miércoles 19 de agosto.
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