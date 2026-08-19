0
ANTESALA
Barcelona vs Al Ahly por el Trofeo Joan Gamper
Previa
Cerro Porteño vs Palmeiras por Copa Libertadores

¿Cómo saber si mi casa es segura ante un terremoto? Ingeniero explica las características que deben tener las viviendas

Tras el sismo que se registró en Lima este 19 de agosto, es importante tomar las precauciones necesarias para saber si tu vivienda es resistente y segura.

Angie De La Cruz
Conoce cómo saber si tu vivienda es resistente a un fuerte sismo.
Conoce cómo saber si tu vivienda es resistente a un fuerte sismo. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
COMPARTIR

Un terremoto puede poner a prueba la resistencia de cualquier vivienda, especialmente en un país sísmicamente activo como Perú. Por ello, conocer las características que debe tener una construcción segura es fundamental para reducir el riesgo de daños graves. Según el ingeniero David Durán, la seguridad de una casa no depende únicamente de tener columnas gruesas o una gran cantidad de fierro.

Revisa los horarios y distritos que sufrirán corte de agua de Sedapal este miércoles 19 de agosto.

PUEDES VER: Corte de agua en Lima HOY, miércoles 19 de agosto: ¿qué distritos no contarán con el servicio por horas?

¿Qué características debe tener una vivienda segura ante un terremoto?

Una vivienda sismorresistente debe contar con un sistema estructural definido desde la etapa de diseño. Entre los sistemas más utilizados en las casas se encuentran la albañilería confinada y el sistema aporticado de concreto armado. Ambos pueden ofrecer seguridad ante un terremoto, siempre que sean correctamente diseñados y construidos.

En el caso de la albañilería confinada, los muros cumplen una función estructural fundamental. Estos deben estar correctamente distribuidos, alineados y rodeados por elementos de concreto armado, como columnas y vigas, que ayudan a mejorar su comportamiento durante un movimiento sísmico.

terremoto

Conoce si tu casa es resiste a un terremoto y qué características debe tener.

Por otro lado, uno de los aspectos que debe revisarse en una vivienda de albañilería confinada es la continuidad de los muros entre los diferentes niveles. El especialista señala que los muros deben mantenerse alineados verticalmente, de modo que las cargas puedan transmitirse correctamente de un piso al siguiente.

Mientras que para los muros estructurales de una vivienda de albañilería confinada, el ingeniero destaca el uso del ladrillo King Kong de 18 huecos. En cambio, los ladrillos tipo pandereta están destinados principalmente a divisiones o tabiques y no deben confundirse con elementos destinados a soportar las cargas principales de la estructura.

terremoto

Se recomienda usar ladrillos King Kong de 18 huecos en las viviendas.

Es importante recordar que durante un terremoto, las fuerzas pueden actuar en diferentes direcciones. Por esta razón, una vivienda debe contar con elementos estructurales que permitan responder adecuadamente tanto en un sentido como en el otro. Otro sistema empleado en las viviendas es el sistema aporticado de concreto armado, donde las columnas y vigas constituyen los principales elementos encargados de soportar las cargas de la edificación y las fuerzas producidas por un terremoto.

En este tipo de construcción, los muros pueden cumplir principalmente una función de división, por lo que pueden utilizarse materiales más ligeros, siempre de acuerdo con el diseño estructural. Sin embargo, las columnas y vigas adquieren una responsabilidad estructural mayor y deben ser calculadas correctamente.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Temblor en Lima HOY, miércoles 19 de agosto: se registró sismo de 4.8 con epicentro en Lurín

  2. Corte de agua en Lima HOY, miércoles 19 de agosto: ¿qué distritos no contarán con el servicio por horas?

  3. ¿El 31 de agosto es feriado en Perú? Conoce quiénes descansarán y qué se celebra según El Peruano

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

PRECIO

S/ 31.90
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano