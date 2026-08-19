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¿Cómo saber si mi casa es segura ante un terremoto? Ingeniero explica las características que deben tener las viviendas
Tras el sismo que se registró en Lima este 19 de agosto, es importante tomar las precauciones necesarias para saber si tu vivienda es resistente y segura.
Un terremoto puede poner a prueba la resistencia de cualquier vivienda, especialmente en un país sísmicamente activo como Perú. Por ello, conocer las características que debe tener una construcción segura es fundamental para reducir el riesgo de daños graves. Según el ingeniero David Durán, la seguridad de una casa no depende únicamente de tener columnas gruesas o una gran cantidad de fierro.
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¿Qué características debe tener una vivienda segura ante un terremoto?
Una vivienda sismorresistente debe contar con un sistema estructural definido desde la etapa de diseño. Entre los sistemas más utilizados en las casas se encuentran la albañilería confinada y el sistema aporticado de concreto armado. Ambos pueden ofrecer seguridad ante un terremoto, siempre que sean correctamente diseñados y construidos.
En el caso de la albañilería confinada, los muros cumplen una función estructural fundamental. Estos deben estar correctamente distribuidos, alineados y rodeados por elementos de concreto armado, como columnas y vigas, que ayudan a mejorar su comportamiento durante un movimiento sísmico.
Conoce si tu casa es resiste a un terremoto y qué características debe tener.
Por otro lado, uno de los aspectos que debe revisarse en una vivienda de albañilería confinada es la continuidad de los muros entre los diferentes niveles. El especialista señala que los muros deben mantenerse alineados verticalmente, de modo que las cargas puedan transmitirse correctamente de un piso al siguiente.
Mientras que para los muros estructurales de una vivienda de albañilería confinada, el ingeniero destaca el uso del ladrillo King Kong de 18 huecos. En cambio, los ladrillos tipo pandereta están destinados principalmente a divisiones o tabiques y no deben confundirse con elementos destinados a soportar las cargas principales de la estructura.
Se recomienda usar ladrillos King Kong de 18 huecos en las viviendas.
Es importante recordar que durante un terremoto, las fuerzas pueden actuar en diferentes direcciones. Por esta razón, una vivienda debe contar con elementos estructurales que permitan responder adecuadamente tanto en un sentido como en el otro. Otro sistema empleado en las viviendas es el sistema aporticado de concreto armado, donde las columnas y vigas constituyen los principales elementos encargados de soportar las cargas de la edificación y las fuerzas producidas por un terremoto.
En este tipo de construcción, los muros pueden cumplir principalmente una función de división, por lo que pueden utilizarse materiales más ligeros, siempre de acuerdo con el diseño estructural. Sin embargo, las columnas y vigas adquieren una responsabilidad estructural mayor y deben ser calculadas correctamente.
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